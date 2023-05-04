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Блоги / Константин Калиниченко

Поиск реального врага

04.05.2023 17:32|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Доносить меня подвигнуло приятное любопытство и услужливость благородной души».

Федор Достоевский «Идиот»

 

Накануне, ближе к концу рабочего дня, когда прогрессивная часть российского рабочего класса уже переварила бизнес-ланч, но еще не думала об окончании рабочего дня, страну потрясла новость об атаке дронов на Кремль. Не псковский или новгородский, а самый что ни на есть московский, колыбель российской государственности, главный символ нашей страны. День тут же перестал быть томным. Общественность сначала замерла от неожиданности, потому что про беспилотники все, конечно, наслышаны, но в то, что они могут практически долететь до Кремля, никто и подумать не мог. Атаки дронов — это что-то про Белгород или Брянск, но никак не про Москву. После чего все заговорили разом, ринулись возмущаться, хвататься за голову и закатывать глаза. Интернет наполнился риторическими вопросами: кто виноват и как такое вообще могло произойти? Наиболее дальновидные сразу перешли к вопросу «что делать»? Имел место не самый широкий спектр мнений, отличавшихся друг от друга лишь степенью кровожадности и масштабом аннигиляционных процедур в отношении противника — от простого физического устранения до ковровых бомбардировок с применением тактического ядерного оружия.

Фото: Ben Birchall / PA Images / ТАСС

Впрочем, с атакой дронов по Кремлю разберутся и без нас. Тем, кого тема не оставляет в покое, предлагаю присоединиться к высоконаучным диспутам на тему акций возмездия в соцсетях, остальным рекомендую пройти мимо и обратить внимание на важную тенденцию. Потому что гнев народный — штука ситуативная, по давно сложившейся традиции, покипит и остынет, а вот тренды определяют нашу повседневную жизнь.

На наших глазах параллельно и по экспоненте развиваются два тренда. Первый — рост числа разного рода диверсий и терактов, от более или менее опасных полетов беспилотников до взрывов на линиях электропередач и вывода из строя железнодорожных путей. Второй — столь же экспоненциальный рост числа доносов, как будто на дворе не 2023-й, а 1937 год. Не стану утверждать, что эти процессы взаимосвязаны, вполне допускаю случайное их совпадение во времени и пространстве. Но факт в том, что эти тренды — столпы российской повседневности весны 2023 года.

Я по первому образованию историк, защищал диссертацию по истории и смотрю на эту ситуацию с позиции исторической ретроспективы. Понимаю определенную тавтологичность этого термина, однако полагаю, что в нашем случае он максимально точно подходит к описываемой ситуации. Речь о том, что системные процессы нашего времени до боли напоминают то, что происходило в СССР плюс-минус сто лет назад. Когда система столкнулась с определенными внешними вызовами, попыталась с ними разобраться, поняла, что разобраться не получается, после чего с рвением переключилась на борьбу с внутренним врагом. «В любой непонятной ситуации ищи происки "пятой колонны"», — так можно охарактеризовать положение вещей и тогда, и сейчас. Буквально вчера в Telegram широко обсуждали следующий сюжет. Житель Москвы примчался на Петровку, едва отдышавшись, сообщил, что по столице разгуливает голубь. И не простой, а раскрашенный в желто-синий цвет. И это еще полбеды — в лапе, по информации бдительного москвича, была мина-лепесток с буквой «У», которую желто-синяя птица бросила на землю. Такой вот грузоподъемный голубь. Гражданин требовал поднять по тревоге опергруппу и организовать поиски как голубя, так и тех, кто сгенерировал из самой обычной птицы стратегического врага России.

Тут можно было бы посмеяться, предположив, что полицейские, вместо того, чтобы реагировать на заявление и составлять протокол, поступили в лучших булгаковских традициях, передали геополитически возбужденного жителя столицы в крепкие руки санитаров ближайшей психбольницы. Но нет. Полицейские приняли заявление и выехали на место для проверки обстоятельств. Сообщается, что оперативно-розыскные мероприятия не дали результата, искомую укроподобную птицу обнаружить не удалось, равно как и мину-лепесток с буквой «У».

Ладно, эту историю даже в нынешней ситуации можно воспринимать как некий гротеск. Но ведь если посмотреть на то, что, почти не прикрываясь анонимностью, пишут наши граждане в социальных сетях, становится не до смеха.

Практически под любой новостью про запущенный в небо беспилотник, внезапно рухнувшую ЛЭП или разобранные рельсы незамедлительно вырастает длиннющая лента комментариев, где наши соотечественники изощряются в версиях, а главное — предлагают варианты решения всех проблем разом. Вы скажете, что писали и раньше, экспертами в разных областях наши соцсети богаты, как нигде в мире. Но дело в том, что поменялись фигуранты на этой виртуальной скамье подсудимых. Еще год назад во всех смертных грехах, диверсиях и терактах безапелляционно обвиняли укрофашистов и проклятущий коллективный Запад, который хлебом не корми, дай перед простым русским человеком поставить трудноразрешимую задачу. Это часто вызывало иронию, но было в чем-то даже понятно. Запад был объявлен нашим врагом, так кому, как ни ему строить нам козни. Про Украину и говорить нечего.

Теперь же доминируют комментарии, в которых люди пишут, что это не какие-то там неонацисты рельсы разобрали, а наша местная «пятая колонна» постаралась. И, стало быть, надлежит эту «колонну» срочно бежать выжигать каленым железом. Тут же всплывают имена известных российских идейных либералов как регионального, так и федерального масштаба, которых, говоря языком Полиграфа Шарикова, «давно пора разъяснить».

Источник: kommersant.ru / М. М. Соловьев

Скажу, что я принципиально против террористов, внешних, внутренних — любых. Терроризм подлежит исключительно осуждению, тут двух мнений быть не может. При этом не буду вставать на сторону идейных либералов. Скажу лишь, что поиск в данном случае максимально далек от истины. К российским либералам или «пятой колонне», если угодно, можно предъявлять массу претензий. Но террористы-бомбисты из них, простите, «как из Промокашки скрипач». Уж скорее сборная России станет чемпионом мира по футболу, чем наши идейные либералы выйдут из уютного мирка своих секретных чатиков, «личек» и прочих внутренних Монголий. Смотрю я на сбежавших в Ригу бывших псковских журналистов, ныне яростных русофобов-пропагандистов. Несмотря на весь их пафос в соцсетях, смелости и дерзости хватает только на то, чтобы более-менее регулярно поплевывать из-за бугра и строить из себя экспертов по всем вопросам. Но дальше ерничания и охаивания России и ее народа за какую-то пайку ни на что серьезное они не способны.

Проблема, к сожалению, серьезнее. Все эти диверсии непосредственно совершает, конечно, внутренний враг. Просто потому, что для запуска дрона из подмосковной лесополосы совершенно необязательно приезжать из Львова или Ивано-Франковска. И идейных искать не нужно. По информации Следственного комитета, типичный портрет современного «борца с режимом» такой: безмозглый идиот, на которого неизвестные люди вышли в соцсетях и предложили за сравнительно небольшие деньги совершить «безобидную шалость» — что-то там заложить, что-то там в небо запустить. Ну а то, как наши люди ведутся на дистанционный развод, мы хорошо знаем из бесконечных сводок о телефонном мошенничестве.

Проблема в том, что глаза и наших правоохранителей, и общества в целом, по ряду причин, сегодня направлены в сторону каких-то «идейных» противников режима, которые, конечно, режим не любят, вероятно, испытывают к нему животную ненависть, но вот к активности у них не лежит душа, и руки не из того места растут. Их жизнь не выходит за пределы соцсетей, чаще всего запрещенных в РФ, в связи с чем об их героической борьбе знают, в лучшем случае, пара десятков эмигрантов-собутыльников.

А вот реального врага вычислить непросто. Потому что этот враг, как правило, безыдейный, циничный и ситуативный. Он просто согласился что-то сделать за деньги. Но именно с этим врагом нужно бороться, с настоящим врагом, а не с фантомами и искусственно созданными «бумажными тиграми». Это действительно сложно. Но если только и делать, что каждый день героически побеждать «пятую колонну», я опасаюсь, что беспилотники над Москвой станут летать чаще. И чем быстрее поймем, кто реальный враг нашей страны, тем быстрее всю эту ситуацию развернем в правильном направлении.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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