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Реплика Константина Калиниченко: А ты точно инвестор?

14.08.2024 10:29|ПсковКомментариев: 0

Проект строительства центра пляжных видов спорта и сквоша в Пскове рассмотрели и согласовали участники Совета по инвестициям.

 

Новость, на первый взгляд, отличная, с какой стороны ни посмотри. В Пскове объективно не хватает пляжной инфраструктуры. Что-то удобоваримое стало появляться в последние годы. О чем говорить, если нормальные кабинки для переодевания на главном городском пляже поставили в 2022 году. Прежние кабины, долгие годы являвшиеся единственным «инфраструктурным объектом» на пляже, больше напоминали постамент, на котором непритязательный эксгибиционист мог бы устроить показательные выступления.

Кабинки — это хорошо. Но это не отменяет того факта, что большинство новостей о ситуации на городском пляже касается всепобеждающей кишечной палочки в реке Великой и культурного уровня псковичей, способных испоганить любое начинание городских властей. Поездка на море многим теперь не по карману, так что качественный пляжеобразный объект в Пскове востребован. Вдвойне правильно, что одобренная идея подразумевает гармонию пляжного отдыха и спорта.

«Приблизительный схематичный внешний вид» Центра (скриншот презентации на Совете по инвестициям)

Вот только позитив на этом оперативно иссякает, дальше начинаются вопросы, на которые я пока не нахожу ответа, а из подсознания уверенной поступью на свет божий выходит скепсис.

Откуда скепсис? Представьте, что проект пляжных видов спорта и сквоша не будет реализован. Вас это удивит? Отнюдь, потому что это будет, мягко говоря, не первый инвестпроект, успешно прошедший Совет по инвестициям, но не доживший до реализации. В хорошо известной особой экономической зоне уже целое «кладбище» таких проектов, каждый из них заходил в регион с помпой, а потом тихо стыдливо умирал.

Поэтому хотелось бы в этом проекте увидеть здоровый реализм, а не безудержное прожектерство. Реализма-то я и не увидел. Возможно, все дело в зрении, которое с возрастом, как у всех, ухудшается. Может быть, не хватает экономического образования, чтобы оценить масштаб грандиозного замысла инвестора. Прошу прощения, я буду оценивать этот проект с позиции обывателя, который пока еще не забыл таблицу умножения. Берем только открытые данные по проекту.

Так вот, у меня дебет с кредитом категорически не сходится. Давайте разбираться.

Инвестор сообщил, что стоимость проекта — 80-100 млн рублей. Оставим за скобками подозрительную округлость этих цифр. Смущает и то, что со дня проведения Совета по инвестициям прошло 2 недели, а стоимость проекта успела вырасти на +-20 млн, т. е. ровно на четверть. Удивляет, что инвестпроект подкреплен, судя по всему, очень приблизительными финансовыми расчетами и крайне приблизительным макетом будущего объекта. А вы точно инвестор, хочется задать вопрос руководителю «СМУ-178» Виталию Виноградову, который продвигает проект?

Идем дальше. Заявленный период окупаемости — 7,3 года. Я не силен в инвестировании, но неплохо осведомлен о сроках окупаемости спортивных объектов. В США, где спорт давно поставлен на коммерческие рельсы, это несколько десятилетий. В России, где спорт и коммерция несовместимы, спортивные объекты убыточны, неважно, идет ли речь о «Зенит-Арена» или стадионе «Машиностроитель». Период окупаемости в 7,3 года — это, извините, псевдонаучная фантастика. В противном случае, готов съесть свой галстук.

Давайте, впрочем, посчитаем экономику инвестпроекта. Дано: 100 млн рублей, которые нужно отбить за 88 месяцев. Мы не вчера родились, понимаем, что заявленная стоимость, по мере реализации, возрастает, часто в несколько раз, но не будем о грустном. Так вот, чтобы выйти в «ноль» за 7,3 года, инвестору нужно показывать чистую прибыль 36 656 рублей в сутки или 4 582 рубля в час при 8-часовом рабочем дне. Это если без выходных, праздников, санитарных дней — 365 рабочих дней в году.

Чистая прибыль, как все знают, это то, что остается после обслуживания кредита (у инвестора есть только 16 млн собственных средств), налогов, заработной платы и прочих операционных расходов. Опять же мы не принимаем в расчет инфляцию и реальный рост цен на энергоносители и амортизацию, что будет сильно сокращать рентабельность. Поэтому 7,3 года окупаемости, по-моему, цифра с потолка. При таком подходе инвестпроект, боюсь, обречен на провал.

Параметры инвестпроекта (скриншот презентации на Совете по инвестициям)

Вы скажете: да и черт с ним, как долго будет этот Центр окупаться — это проблемы инвестора. Все так. Но есть у меня скепсис на предмет востребованности такого Центра. Нам ведь предлагают не бесплатное общественное пространство, а коммерческий объект, который вдобавок надо окупить в какие-то микроскопические сроки.

Что планируется в Центре пляжных видов спорта и сквоша?

Крытая часть всесезонного центра будет включать футбольное поле, универсальные площадки для игровых пляжных видов спорта и кабины для сквоша. Под открытым небом будут размещаться корты для пляжного волейбола, зона для тренажеров и площадка для пляжного футбола, пляжного регби и пляжного тенниса.

Что сказать. Охотно верю, что в многомиллионном городе легко найти приверженцев пляжного регби и сквоша. Но в 200-тысячном Пскове, думаю, 99% жителей не имеют о сквоше ни малейшего представления. И что-то я не видел большого числа команд, исповедующих пляжное регби. Тогда уж было бы логично сделать площадку для крикета, в который индо-пакистанские студенты ПсковГУ, за не имением правильной площадки, вынуждены играть на брусчатке у Михайловского бастиона.

Добавлю, что в городе с недавних пор полно общедоступных спортплощадок с тренажерами, есть и волейбольные площадки — какой смысл платить, если есть бесплатные объекты? Да, можно играть круглогодично, но, повторюсь, не видел я длинных очередей сыграть в пляжный волейбол в весенне-летний сезон.

Этот Центр, вероятно, имел бы успех, если бы располагался у воды, но его планируют построить на улице Поземского, напротив автобусного парка, так что вода там будет, разве что, в душевых кабинах.

Я что хочу сказать. Будет очень здорово, если окажусь неправ, а инвестор не только реализует проект, но и окупит его. Но жизнь учит верить фактам, а с возрастом, глядя на приходящих и уходящих «инвесторов» и множащиеся нереализованные проекты, все меньше доверяешь словам. Почему так много у нас проектов, которые канули в лету? Наверное потому, что они являются прекраснодушными идеями, без должной проработки и финансового обоснования. Мы слышим об очередном «инвесторе», у нас загораются глаза, думаем, что на этот раз все получится. Но через какое-то время нас снова ждет разочарование, инвестор растворяется в пространстве, о проекте стараются не вспоминать. Одним словом, маниловщина. Просто не хочется, чтобы это превращалось в дурную псковскую традицию.

Константин Калиниченко

Теги: #регион60 #строительство #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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