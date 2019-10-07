Блоги / Юрий Моисеенко

Можно ли заниматься любовью на балконе?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Всех, кто нам должен, мы прощаем

С сожалением следует признать, что минувшая неделя не стала для нашего региона судьбоносной - такой неутешительный вывод сделали наши пикейные жилеты, обозрев новостные ленты региональных информационных агентств. Зато изрядно повеселила, а в чем-то даже расстроила федеральная повестка дня. С нее-то сегодня мы и начнем, плавно переходя на личности. В первую голову нас буквально взбесило сообщение одного из центральных изданий, которое поведало согражданам, что, начиная со следующего года, Россия намерена выдать более 1 трлн рублей международных займов. Эта новость повергла диванных экспертов в состояние тихой оторопи, потому что никакой высокой геополитикой нельзя оправдать тот факт, что, раздавая лукавым правителям демократических диктатур многомиллионные кредиты, мы у себя дома собираем смс-ками деньги на помощь больным детям. Жаль, что старинную русскую присказку (может, несколько фривольную, но по сути верную) «всем давать – не выдержит кровать» в наших кремлевских башнях, кажется, не слышали. Напомним, что общая сумма по российским госкредитам оценивается в размере почти 40 млрд долларов. Так что если вы еще не сбросились на ремонт исторического особняка в далекой Гаване или на спасение экономики братской Сирии, тогда мы идем к вам. Продолжает будоражить наших диванных политиков и сообщение о запрете использования открытого огня на балконах и лоджиях. Она хоть и федеральная, но касается всех без исключения, а псковичей - тем более. В этой связи хочется поздравить земляков с еще одним мертворожденным законом. Честное слово, мы поняли бы логику обитателей Охотного ряда, если б они нечто подобное соорудили весной, когда начали гореть леса в Сибири. Но нет, об этом стихийном бедствии всё лето сквозь зубы цедили центральные телеканалы, отмалчивались и нардепы, зато спустя полгода, когда сибирский кедр выгорел почти полностью, они вдруг озаботились противопожарной безопасностью «ящиков из-под мыла», в которых обитает большинство из нас.

В этой связи сильная половина нашего диванного братства даже озадачилась вопросом: можно ли заниматься любовью на ограниченных пространствах балконов и лоджий? Коллегиально было найдено такое решение: можно, но без огонька.

Честное слово, мы пытались себе представить, как полиция и пожарные части несутся по Сиреневому бульвару или по улице Рокоссовского, получив сигнал от какого-нибудь добровольного помощника МЧС, заметившего, как некий легкомысленный гражданин пускает кольца дыма в сторону соседа. Однако даже у нас фантазии на этот счет не хватило. Более жизненно выглядит, когда люди в погонах и при исполнении спешат туда, где замечены подозрительные персонажи, которые по неопытности решили воспользоваться своим конституционным правом на свободу митингов и собраний. В этом случае реакции органов правопорядка можно только позавидовать, но предупредить возможный пожар где-нибудь в районе многоэтажных новостроек – это, извини-подвинься. Не знаю кто как, но у нас есть искреннее желание глянуть в глаза авторам этого и ему подобных плохо применяемых законодательных актов, которые «в нашей буче боевой кипучей» ни Богу свечка, ни черту кочерга. Возникает вполне естественный вопрос: неужели нет более важных дел в стране? Например, пересмотреть закон о декриминализации домашнего насилия. Не знаю, как насчет покурить, но то, что рукоприкладство в семьях растет – тут и к гадалке не ходи, но получается, что затянуться на балконе нельзя, а законной жене синяк под глазом поставить - можно. Подобное выглядит в наше время, в разгул разнузданного феминизма, мягко говоря, странно – употребим это выражение, потому что выражаться нецензурно в прямом эфире запрещено законом.

Дым Отечества

Но… не будем о грустном, тем более, что на прошлой неделе был повод отметить, если не праздник, то сразу несколько памятных дат в истории страны. Начнем с того, что 26 лет назад пал Белый дом, где на то время заседал российский парламент. Этот конфликт нам всё время пытались представить, как личную ссору «демократа» Ельцина и спикера-зануды Хасбулатова. Однако по прошествии лет, широкая публика начинает понимать, что собака порылась не там.

По нашему диванному разумению, заруба пошла, когда первому лицу государства с похмелья показалось, что у него мало властных полномочий. Типа, захотел осчастливить «дорогих россиян» (например, приватизировать алмазодобывающую отрасль в пользу своего собутыльника или еще чего отчебучить), а ему прозрачно намекнули о какой-то Конституции. Полагаем, что эти и другие факты и фактики стали поводом для указа № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», который предписывал Верховному Совету РФ и Съезду народных депутатов прекратить свою деятельность ввиду того, что последний стал тормозом в проведении реформ. Читай, распределения материального наследия Советского Союза среди своих. Но не тут-то было, потому что Конституционный суд РФ, собравшись на экстренное заседание, пришел к заключению, что данный указ в двенадцати местах нарушает Основной закон, что является основанием для отрешения гаранта от должности, квалифицировав его действия как государственный переворот. Ну а дальше пошло-поехало. В Москве было объявлено особое положение, введены войска, начался обстрел здания Верховного Совета. Всех любителей почитать на досуге Конституцию в проправительственных СМИ стали называли «путчистами», «мятежниками», «красно-коричневыми оборотнями», «пройдохами», «авантюристами» и «хладнокровными палачами». При этом сторонники Ельцина объявили себя «защитниками Парламента», что выглядело более чем странно. Москвичи как на ярмарку ходили смотреть, как танки Таманской дивизии расстреливали Белый дом. При этом самым любопытным в качестве своеобразного приза доставалась пуля промеж глаз от неизвестно откуда взявшихся снайперов – их происхождение до сих пор так и не установлено. Было много крови, стрельбы и всего того, что отличает банальный путч от мирного демократического процесса. Мы сейчас не будем останавливаться на деталях, но на один момент все-таки обратим внимание. В те тревожные дни армия встала на сторону Ельцина. В этой связи у нас на диване возникает вопрос: а как же присяга? Ну, та самая бумажка, где говориться о том, что «если я нарушу свою торжественную клятву, то пусть меня настигнет…». Что должно было «настигнуть» по закону и кого персонально, перечислять не будем. В реальности же силовиков, которые взяли перед Ельциным под козырек, «настигли» новые должности, очередные звезды на погонах и прочие генеральские преференции. Сейчас, с кем из вояк не заведешь разговор на эту тему, многие отмахиваются, заявляя, что они, дескать, выполняли приказ. Ну, хорошо, выполнили и выполнили - забыть и растереть. У меня только оно из головы не идет, а как бы в таких условиях поступили бойцы и командиры Брестской крепости? Они ведь могли при отсутствии надлежащего приказа просто сдаться на милость бывшим союзникам, с которыми пару лет назад принимали участие в совместном параде по случаю победы над Польшей. Тем не менее, защитники цитадели помнили о присяге и до конца выполнили свой солдатский долг. Впрочем, это всего лишь досужие размышления, но справедливости ради отметим: тогда, в 93-м, военная операция была весьма непопулярна, и в войсках и желающих принять участие в штурме Белого дома приходилось набирать из состава пяти дивизий – об этом сегодня рассказывают очевидцы, а танковые экипажи комплектовались почти целиком из офицеров. Так или иначе, но с «двоевластием» было покончено, и в России установился режим личной власти Ельцина. Конституционный суд прикрыли, нормы Основного закона вскоре были отменены, лидеры оппозиции арестованы. Через несколько месяцев была принята новая Конституция, наделившая президента РФ широкими полномочиями, а уголовное дело после деликатной подковерной борьбы, по которому расследовали, в том числе, и действия правительственных сил, повлекшие многочисленные жертвы, закрыли по амнистии. Так спокойнее…

Пенсионный эксперимент

Отметила страна и годовщину вступления в силу нового Пенсионного уложения. Своеобразным эхом этой, так называемой, реформы, можно считать попытку правительства навязать стране четырехдневную рабочую неделю. В этой связи обращает на себя внимание сообщение, которое распространила «Финансовая газета» со ссылкой на собственный источник в Минэкономразвития. Речь идет о том, что Псковскую область намерены сделать экспериментальной площадкой, где начнется тестирование четырехдневной рабочей недели. Кроме нас в число «счастливчиков» могут войти предприятия малого и среднего бизнеса еще 30 регионов России. Для этого Министерство труда и соцзащиты уже подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения нового рабочего графика, где отмечается, что его применение несет в себе риски, но также имеет и положительные аспекты.

Какие? – пока не уточняется, но жители Псковской области, видимо, должны на собственном опыте постичь прелести трехдневных выходных.

Не дожидаясь предстоящего праздника безделья, многие наши диванные эксперты уже высказали свое мнение по этому поводу. Увы, но в большинстве случаев оно оказалось резко негативным. Например, лидер псковских профсоюзов г-жа Михайлова назвала саму идею четырехдневки «катастрофой». Не менее категоричным оказался и президент региональной Торгово-промышленной палаты Владимир Зубов, который прямо указал, что сокращение рабочей недели - есть прямое следствие пенсионной реформы. По словам нашего собеседника, увеличение возраста ухода на заслуженный отдых, уже вызвало переизбыток рабочей силы на рынке труда. Возник конфликт интересов: одни не хотят и (по большому счету) уже не могут работать, а другие хотят, но для этого нет ни рабочих мест, ни денег, которые банки гонят на Запад, где они реально работают, увы, но не на экономику нашей страны. Усугубляет ситуацию и деятельность правительства, которая направлена на сдерживание денежной массы. При переизбытке рабочей силы, продолжал наш собеседник, власти пытаются «лечить» проблему сокращением трудовой недели. «В конечном итоге мы получим социальный кризис, что можно расценить, как полное банкротство государства не только в сфере экономики, но и в сфере социального планирования» – конец цитаты. Тем не менее, по мысли правительственных чиновников, люди, получив три выходных дня в неделю, будут больше работать на своих приусадебных участках или… окончательно уйдут в «серую зону», чтобы обеспечить себе более-менее достойный уровень жизни - и тут нас в очередной раз ожидает облом. Поясню: третьего дни какая-то продвинутая контора напрягла россиян, задав им простой, до слез вопрос: какую зарплату они считают верхом счастья? Жители столицы заявили, что им нравится всё, что за 200 тысяч в месяц. Жители глубинки оказались куда скромнее, сообщив, что им хватит и 160. Полагаю, что псковичи в этом смысле не исключение, но то, что после введения четырехдневки им не светит даже тридцатки –100%. Вероятно, единственные, кто останутся в выигрыше при таком раскладе, так это чиновники: работать четыре дня в неделю при сохранении прежней зарплаты – это же мечта всей жизни. Вот такой у нас Форт Боярд.

И последнее… Третьего дни Псков простился с Виктором Дулей – экс-депутатом областного Собрания и, без всяких скидок, человеком ярким и на региональном политическом небосклоне, весьма заметным. Многим коллегам он запомнился тем, что не лез за словом в карман и порой даже в телефонном разговоре мог ошарашить собеседника какой-нибудь жгучей ленинской цитатой, подтверждая мысль о том, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

Жаль… жаль, что уходят последние из могикан, которых отличала бескомпромиссность и уже вышедшая из политической моды порядочность.

Придут ли на его место новые лидеры? – этот вопрос для многих, кто хорошо знал Виктора Федоровича, так и остался без ответа. На этом мы сегодня ставим точку. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом. Всем пока…