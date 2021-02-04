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Какие автомобили самые дешевые и самые дорогие в обслуживании?

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - какие автомобили самые дешевые и самые дорогие в обслуживании?

Ранее в этом блоге я уже публиковал рейтинг надежности автомобилей в России, который был основан на 2 144 902 сервисных операциях, проведенных в сети автосервисов FIT SERVICE. На днях был опубликован новый аналитический отчет, который снова содержит уникальные данные - это рейтинг автомобилей по стоимости обслуживания в России.

Рейтинг основан на данных анализа заездов автомобилей во все автосервисы международной сети FIT SERVICE за 2020 год. Это более 400 000 заказов на ремонт. В рейтинг не попали модели автомобилей, которые посещали наши автосервисы менее 300 раз за год. Поэтому результаты сравнения разных марок и моделей автомобилей можно считать корректными.

По итогу выборки в сравнение попали 42 марки и 235 моделей автомобилей из 12 стран происхождения бренда. Забегая вперед, хочется отметить занятное положение российских марок в рейтинге. Самой дорогой и самой дешевой в обслуживании марками оказались российские бренды - первое и последнее места рейтинга.

По странам происхождения бренда самыми дешевыми в обслуживании стали автомобили из Кореи, а из США - самыми дорогими. И снова отмечу российские бренды. Вопреки расхожему мнению, что иномарка это дорого и в ремонте выгоднее автомобиль отечественного бренда - на практике FIT SERVICE не подтвердился. Российские бренды вторые с конца по дороговизне обслуживания автомобиля и уступают лишь брендам из США. Конечно, можно здесь возразить, что рейтинг не отражает реальной картины. Отчасти это верно и далее вы узнаете почему.

Перейдем к самому интересному - к топ-10 самых дешевых в затратах на ремонт марок автомобилей по данным FIT SERVICE. Цифра отражает сумму, которую в среднем автовладелец оставляет за один визит в автосервис.

В целом, у меня лично этот рейтинг не вызвал удивления. Разве что я не ожидал увидеть на 10-ой строчке Subaru. Как и в прошлый моей статье, выходит, что этот бренд несправедливо зачастую упрекают в ненадежности и в дороговизне обслуживания. Реальными данными это общепринятое мнение не подтверждается.

Как видите, общую картину российским брендам испортили GAZ и UAZ. И если бы не эти бренды, то Россия благодаря Lada была бы на первом месте по низкой стоимости обслуживания. Поэтому владельцы Lada могут быть спокойны. Они правы, что их автомобиль самый выгодный в ремонте. И рейтинг отдельно по моделям автомобилей далее однозначно это подтверждает.

В заключение топ-10 самых дорогих в обслуживании моделей автомобилей. Здесь считаю примечательным положение популярных японских моделей внедорожников марки Toyota и Mitsubishi, которые обычно ценятся своей надежностью по мнению их владельцев. По цене обслуживания эти модели обходятся дороже других. И можно сделать вывод, что особая надежность и выгода от владения автомобилями этих моделей в обществе преувеличена.

Источник: аналитический отчет «Рынок послепродажного обслуживания автомобилей в России. Итоги 2020». Авторство: международная сеть автосервисов FIT SERVICE; международный эксперт автомобильного рынка Александр Груздев.



Артем Бовт

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