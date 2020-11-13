Экономика

Стало известно, когда банки России могут поднять ставки по вкладам

Доходность по вкладам в течение 2020 года двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%. Эксперты считают, что подрасти ставки могут не ранее второго квартала 2021 года, передает РИА Новости.

В последний раз Центробанк снижал ключевую ставку летом. К этому его подтолкнули низкая инфляция и необходимость поддержать экономику в условиях пандемии. Сейчас ставка составляет 4,25% годовых.

ЦБ может пойти на повышение ключевой ставки, если российская экономика «воспрянет от коронавирусного шока» и покупательная способность населения начнет расти, что ускорит и инфляцию, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он добавил, что ЦБ может ужесточить политику в случае новых серьезных санкций против РФ.

«Однако вряд ли стоит ожидать такого развития событий уже в ближайшие месяцы. Скорее речь идет о втором квартале 2021 года и далее», — уточнил Проклов.