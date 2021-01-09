Экономика

В России усилили контроль за операциями с наличными

Поправки, предусматривающие усиление контроля за операциями россиян с наличными, вступают в силу 10 января.

Поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривают ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. Помимо прочего, вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврата средств со счетов операторов связи на ту же сумму, пишет РБК.

С 2022 года под контроль попадут наличный и безналичный расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать 3 млн рублей.

Госдума приняла закон федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 13 июля 2001 года. Совет Федерации одобрил его 20 июля 2001 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесениях поправок в закон в декабре 2020 года. Данный закон направлен на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций при осуществлении этими организациями мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ожидается, что реализация закона позволит избежать случаев ущемления прав клиентов кредитных организаций при их обслуживании в этих организациях.