Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» со Стасом Осовским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В ОЭЗ «Моглино» в скором времени планирует начать работу еще один инвестор. Компания «Псковпласт» реализует инвестиционный проект по строительству на территории «Моглино» завода, выпускающего широкий ассортимент пластмассовых изделий. Более подробно о проекте ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с руководителем ООО «Псковпласт» Стасом Осовским, одним из самых молодых резидентов «Моглино».

Что планирует выпускать предприятие? Кто будет потребителем продукции? Что этот проект дает нашему региону, в частности, появятся ли новые рабочие места? Насколько производство будет экологичным и безопасным как для работников, так и для жителей Пскова?

Подробнее об этом и многом другом расскажет гость студии. Задавайте ему свои вопросы по телефону 56-73-72.