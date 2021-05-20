Экономика

ВЭД как фактор роста: ПСБ запустил акцию «Импортируй с нами!»

Пандемия, как бы это странно ни звучало, дала бизнесу массу новых возможностей, в том числе для завоевания новых рынков. На волне интереса к внешнеэкономической деятельности выгоду получили не только крупные игроки, но и представители малого и среднего бизнеса.

Перспективные ниши

Эксперты прогнозируют, что спрос на услуги для ВЭД в ближайшем будущем будет только расти. В частности, импорт товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительной информации таможенной статистики, в январе-апреле 2021 года составил $78 млрд 380,2 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 25%, а в апреле импорт увеличился почти на 50%. Что касается экспорта товаров из России, согласно обновленному прогнозу от Минэкономразвития, по итогам 2021 года он увеличится на 23,9% и составит $411,7 млрд.

Специалисты называют ряд отраслей-драйверов, которые задают динамику роста ВЭД в стране. Это машиностроение, лесозаготовка, химическая и продовольственная промышленность, транспортное производство. В Псковской области одним из флагманов ВЭД стала особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», резиденты которой нацелены на производство товаров как для всей страны, так и на экспорт.

Еще одна из важнейших сфер реализации договоренностей в области ВЭД в нашем регионе — сельское хозяйство. В 2020 году впервые за всю историю Псковской области пшеница вышла на экспортные рынки. Аграрии при помощи новых технологий развивают отрасль быстрыми темпами, получая зерно высшего качества и урожайности.

Импортируй как профи

Конечно, в освоении новых направлений бизнеса у многих предпринимателей возникает масса вопросов — как правильно оформить документы валютного контроля, как оплатить таможенные пошлины и сборы, а также платежи в момент оформления товара на таможне, где выгоднее условия покупки/продажи валюты.

Специалисты ПАО «Промсвязьбанк» являются профессиональными консультантами в этих и многих других вопросах, связанных с ВЭД. Они дают не только качественные рекомендации по выстраиванию экспортных и импортных потоков, но и предлагают ощутимые преференции.

В частности, сейчас в банке проходит акция по ВЭД «Импортируй с нами», которая распространяется на клиентов-резидентов, занимающихся импортной деятельностью.

В рамках нее доступны следующие опции:

- комиссия за переводы в иностранной валюте на счета в других банках, в т.ч. через открытые в ПАО «Промсвязьбанк» корреспондентские счета 20 долларов США /20 евро независимо от суммы;

- комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по операциям резидентов по контрактам на учете и без постановки на учет 0,1% от суммы операции (min. 300 руб., max. 15 000 руб. (в т. ч. НДС);

- покупка (продажа) иностранной валюты (EUR/RUB, USD/RUB, CNY/RUB) по рыночному курсу через систему PSB «On-Line» и мобильное приложение «PSB Мой Бизнес» со следующей комиссией:

- 0,25% от суммы в рублях при покупке (продаже) валюты до 4 000 000 в рублевом эквиваленте;

- 0,13% от суммы в рублях при покупке (продаже) валюты от 4 000 000 до 8 000 000 в рублевом эквиваленте;

- 0,07% от суммы в рублях при покупке (продаже) валюты от 8 000 000 в рублевом эквиваленте.

Акция распространяется на новых и действующих клиентов, не совершавших операции в иностранной валюте за последние 6 мес. на дату обращения, и доступна на следующих тарифных планах: «Бизнес 24х7» для массового сегмента; «Бизнес драйв» и «Стандартные тарифы СМБ» для малого и среднего бизнеса.

Подключение к акции бесплатное. Срок действия — 3 месяца с момента подключения, после клиент переводится на стандартные условия обслуживания с возможностью применения индивидуальных тарифов. Акция распространяется на клиентские счета в евро, долларах США, юанях.

Срок действия акции - с 1 мая по 31 декабря 2021 года включительно.

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Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем тренд на увеличение объемов внешней торговли сохранится.

В этих условиях осваивать новые бизнес-стратегии, быть в центре событий и не упускать своей выгоды лучше всего с надежным партнером. Многие услуги ПСБ предоставляет онлайн: по итогам исследования SME Banking Club, ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса и в ТОП-20 лучших инновационных банков и компаний для МСБ в странах СНГ и Кавказа.

Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.