Экономика

«Деревня Соловьи» приглашает псковичей приобрести любимые продукты по акционным ценам

С 27 по 29 августа включительно во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» Пскова и Псковской области проходит акция. Вы можете приобрести со скидкой целый ряд любимых продуктов. В их числе:

- Вырезка свиная - 361 руб./кг (старая цена 451 руб./кг)

- Карбонад свиной б/к - 321 руб./кг (старая цена 356 руб./кг)

- Лопатка свиная б/к - 289 руб./кг (старая цена 308 руб./кг)

- Окорок свиной б/к - 291 руб./кг (старая цена 312 руб./кг)

- Ребро для запекания - 276 руб./кг (старая цена 291 руб./кг)

- Шея свиная н/к б/ш - 278 руб./кг (старая цена 319 руб./кг)

- Шея свиная б/к - 406 руб./кг (старая цена 439 руб./кг)

Спешите приобрести любимые продукты по приятной цене!

ВКонтакте: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Я. Фабрициуса, д. 29

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!