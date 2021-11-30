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Экономика

Александр Котов о главном финансовом документе и межбюджетных отношениях

30.11.2021 16:25|Псков

Сегодня, 30 ноября, состоялась 4-я внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов. Основным вопросом повестки стал законопроект об областном бюджете на 2022 год. Документ по итогам обсуждений приняли в первом чтении. Спикер регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дал характеристику главному финансовому документу, указал на важность корректировки методики межбюджетных отношений, а также пояснил, почему необходимо включить региональные программы капремонта в федеральный проект «Жилье».

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, сегодня в первом чтении приняли проект закона об областном бюджете на 2022 год. Какую характеристику можете дать этому законопроекту?

- Проектом закона о бюджете на следующий год прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов — это очень важно, потому что мы не просто рассчитываем на федеральную помощь, но и стараемся делать так, чтобы работала экономика Псковской области и региональные доходы росли.

Объем доходов областного бюджета на 2022 год планируется таким образом, что это позволит нам увеличить практически все расходные статьи. Быть может, увеличение произойдет не в той степени, в которой хотелось бы, но по основным расходным статьям отмечаем рост.

И хотел бы прокомментировать критику, которая раздается в отношении государственного долга Псковской области. Он не превышает предельных параметров, установленных Бюджетным кодексом РФ. Также на протяжении последних лет растут расходы областного бюджета, в процентном соотношении средства на обслуживание государственного долга не так велики, чтобы говорить об этом, как о катастрофе.

Проект закона предполагает дефицит областного бюджета, который намерены покрывать за счет кредитов - как коммерческих, так и бюджетных. С учетом привлечения кредитов на погашение дефицита бюджета предельный государственный долг не будет превышать установленные параметры.

Сегодня создали согласительную комиссию, будем работать над проектом закона дальше, чтобы подготовить поправки и учесть самые насущные проблемы, на которые следует обратить внимание и нам, и органам исполнительной власти. Уверен, что эту работу успешно проведем.

И хочу обратить внимание, что первоначальные цифры всегда утверждаем ниже, а по итогам исполнения бюджета в течение года они становится выше. Практически ежеквартально вносим поправки в бюджет, связанные, прежде всего, с привлечением средств федерального бюджета. Если в следующем году будем правильно выстраивать работу по участию нашего региона в государственных программах, по реализации национальных проектов, область может получить дополнительно от 10 до 15 млрд рублей. Это будет весомый вклад в бюджет региона, что позволит решить самые острые и серьезные проблемы.

Можно вполне оптимистично с таким проектом закона смотреть в будущее.

- Будет ли продолжена в следующем году совместная работа с губернатором и областной администрацией, направленная на продолжение корректировки методики межбюджетных отношений?

- Мы эту работу будем продолжать. В этом году внесены изменения в методику межбюджетных отношений, и акцизы будут учитываться уже не в полном объеме при определении расчетных расходов для субъектов РФ. Но в то же время в методике сохраняется ограничение (не более 10%) на увеличение дотаций на выравнивание межбюджетных ограничений для субъектов России. С одной стороны, решаем вопрос, чтобы расчетные расходы учитывались в большем объеме, а, с другой стороны, нас ограничивают ростом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Поэтому надо продолжать совершенствовать методику. Есть положительный отклик со стороны правительства России, Минфина, Госдумы, Совета Федерации.

Сейчас губернатор дал поручение финансовому комитету, чтобы подготовили наше обоснование. И мы со своей стороны, используя парламентские механизмы, будем работать над методикой совершенствования межбюджетных отношений.

Сегодня очевидно, что такие регионы, как Псковская область, проигрывают в рамках выравнивания бюджетной обеспеченности.

Методика должна быть такой, чтобы бюджетная обеспеченность с помощью дотаций между субъектами не сильно отличалась. Если раньше она отличалась в 8 раз в расчете на жителя, сейчас ее сократили до 4,5, но это все равно много. Мы живем в едином государстве. Задача выравнивания межбюджетной обеспеченности заключается в том, чтобы тем субъектам, которые не могут своей налогооблагаемой базой обеспечить необходимые расходы, оказывалась помощь за счет федерального бюджета.

- Александр Алексеевич, какое направление, по вашему мнению, требует наибольшего, прицельного финансирования в 2022 году?

- Уже провели по этому поводу предварительное совещание с губернатором и главами районов: есть намерение увеличить норматив по финансированию расходов на уличное освещение и водоснабжение. Обратим внимание на эти два расходных обязательства. Соответствующие поручения губернатором даны. Думаю, в ближайшее время будут предложения со стороны органов исполнительной власти. И ко второму чтению мы подготовим поправки, которые изменят эти нормативы.

Думаю, на согласительную комиссию поступит достаточно большое количество обращений. Понятно, что возможности не так велики, но бывают случаи, когда не требуется серьезного увеличения финансирования — важно лишь обратить на проблему внимание и учесть это при подготовке проекта закона о бюджете ко второму чтению.

Хотел бы отметить, что при принятии закона о бюджете работа не заканчивается: в течение года будем вносить поправки в бюджет, реагировать на возникающие ситуации, оперативно корректировать расходы областного бюджета с целью решения наболевших и актуальных проблем.

- Почему проблемы водоснабжения настолько остро стоят в населенных пунктах?

- Проблема водоснабжения носит острый и повсеместный характер. Дело в том, что муниципальные образования, сельские поселения занимаются содержанием централизованных систем водоснабжения, которые достались в наследство от сельскохозяйственных предприятий. На их содержание требуются значительные средства. Нельзя оставлять людей без воды.

Сегодня средств на эти цели недостаточно. Нужно заниматься ремонтом скважин, сетей водопровода, водоразборных колонок. Потребность в этом очень велика, поскольку на протяжении длительного времени на содержание этих объектов не обращали внимание. Соответственно, надо это проблему постепенно решать. Надеюсь, в этом году удастся поднять норматив на водоснабжение, и это позволит провести ремонт на водопроводных сетях.

Многие объекты централизованного водоснабжения в настоящее время являются бесхозяйными, поэтому необходимо провести работу по их постановке на учет, чтобы у органов местного самоуправления были законные основания финансировать ремонт и содержание этих объектов.

- Александр Алексеевич, прокомментируйте, в связи с чем вы выступили с инициативой о включении региональных программ капремонта в федеральный проект «Жилье»?

- Мы обращаемся в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России с просьбой, чтобы наши коллеги из других субъектов СЗФО поддержали обращение в правительство России, к премьер-министру, чтобы предусмотреть софинансирование за счет средств федерального бюджета расходов на выполнение региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Это связано с тем, что размер взносов на капитальный ремонт, который ежегодно согласовывается с Псковским областным Собранием депутатов, значительно ниже, чем экономически обоснованный.

Мы хорошо представляем, что уровень платежеспособности граждан недостаточно высокий, и бесконечно повышать размеров взносов не можем. А в результате того, что размер взносов ниже, чем экономически обоснованный, средств на реализацию областной программы капремонта не хватает. Соответственно, в полном объеме не можем выполнить краткосрочные планы. И люди совершенно справедливо задают вопрос, почему не ремонтируются дома, которые включены в план.

Есть обращения в суд по этому поводу и предписания прокуратуры. По решению суда мы вынуждены направлять средства, в первую очередь, на ремонт именно этих многоквартирных домов. Если ничего не предпринимать, ситуация дальше будет только усугубляться. Поэтому решили, что одним из выходов в этой ситуации может быть софинансирование за счет средств федерального бюджета региональных программ.

Это проблема, которая характерна для всех субъектов нашей страны, за исключением, может быть, Москвы и Санкт-Петербурга. Ситуация носит системный характер. Очень рассчитываем на помощь и поддержку правительства.

Беседовал Михаил Синёв

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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