Экономика

Григорий Стороненков предложил формировать бюджет Пскова по-европейски

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков предложил новый подход к формированию городского бюджета. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Существует несколько вариантов формирования бюджета, в нашем случае город Псков во все уровни бюджетов перечисляет 14 млрд налогов ориентировочно и 2 млрд у нас составляют собственные доходы бюджета», - рассказал Григорий Стороненков.

По его словам, такая конструкция «жизнеспособна». «Мы перечисляем деньги в бюджеты разных уровней, а потом нам возвращают безвозмездные поступления в виде различных дотаций и субсидий на выполнение наших полномочий. Плюс такой конструкции заключается в том, что всегда наши полномочия будут обеспечены доходной частью бюджета», - пояснил депутат гордумы.

При этом, добавил он, в такой схеме есть и негативная сторона — собственная инициатива в части развития своей доходной базы бюджета «несколько вялая и незамотивированная».

«Если даже мы приложим все усилия, повысим собственную доходную часть бюджета (в большей части это НДФЛ), будем стимулировать развитие экономики, увеличим количество рабочих мест, у нас просто уменьшатся безвозмездные поступления, и наши усилия не повлияют на увеличение доходной части бюджета», - отметил Григорий Стороненков.

Он рассказал, что во время визитов в Европу изучал методы формирования бюджетов зарубежных муниципалитетов. «У них исходно согласована расходная часть бюджета с уровнем собственных доходов, которые остаются в муниципалитете, это стартовая величина, а потом ты дальше уже начинаешь развивать свой муниципалитет, и все дополнительные налоговые поступления в бюджет являются плюсом, а у тебя появляется железная мотивация развивать свой муниципалитет, делать его более успешным. Такая конструкция у нас стимулировала бы, наверное, развитие всех муниципалитетов», - предположил депутат.

«Кабы я была царица, выбрал бы второе (вторую конструкцию — ред.), конечно. Но мы живем в тех реалиях, в которых живем, и надо исходить из того, что есть», - заключил он.