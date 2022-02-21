Экономика

Курс евро превысил 90 рублей

Доллар США и евро умеренно подрастают в ходе дневных торгов на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) в среду; рубль после нейтрального старта перешел к умеренному снижению на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков. Как сообщает «Интерфакс», курс доллара США составил 79,4225 рублей в 11.30, что на 62,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 90,06 рублей, подорожав на 61 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 61,7 копейки - до 84,21 рубля.



По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», формированию тенденции к снижению валютного курса рубля в ходе торгов 23 февраля способствуют, прежде всего, сохраняющиеся в отношении России геополитические и санкционные риски после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). К тому же продолжают поступать тревожные новости о все новых и новых обстрелах в Донбассе, сообщения о призыве резервистов на Украине, что лишь усиливает напряженность и увеличивает вероятность перехода противостояния в более «горячую фазу».



А как следствие растет и угроза новых санкций в отношении России - и ЕС, и США, а также другие страны, оглашая во вторник-среду новые санкционные ограничения, предупреждают, что давление на РФ может быть усиленно в случае дальнейшего обострения ситуации.