Экономика

Более 60 уведомлений о соблюдении дизайн-кода отправили псковским бизнесменам

63 уведомления о приведении вывесок в соответствие с дизайн-кодом отправила администрация Пскова владельцам торговых точек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Предпринимателям, которые не приведут вывески в нормативное состояние до 3 июня, будут выдавать предупреждения. После получения предупреждения владелец торговой точки обязан в течение 15 рабочих дней привести вывеску в соответствие с дизайн-кодом. Тех, кто не выполнит условий дизайн-кода в назначенные сроки, будут привлекать к административной ответственности.

Смотрите также Дизайн-код вывесок сделают обязательным на территории всего Пскова

Кроме того, вывески демонтируют принудительно за счет средств городского бюджета. Впоследствии денежные средства взыщут с владельца вывески, а если он неизвестен - с владельца здания (строения, сооружения, помещения).



Для согласования эскиза вывески и расположения ее на фасаде здания необходимо обратиться с заявлением в управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 рабочих дней. Предпринимателям предлагается организовать эту работу уже сейчас, отметили в администрации