Распределение средств регионального бюджета муниципалитетам прокомментировал Алексей Севастьянов

Распределение средств регионального бюджета муниципалитетам прокомментировал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутат по одномандатному округу №1 города Пскова Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению парламентария, с таким подходом можно будет вывести спорт в районах на другой уровень.
«Более того, район берет на себя содержание всех спортивных сооружений, ФОКОТов. Это очень важные вещи. Также наши районы будут более зелеными. Мы увеличиваем число насаждений», – заключил он.