Экономика

Распределение средств регионального бюджета муниципалитетам прокомментировал Алексей Севастьянов

Распределение средств регионального бюджета муниципалитетам прокомментировал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутат по одномандатному округу №1 города Пскова Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В бюджете 2023 года, в отличие от предыдущих лет, муниципалитетам достанется больше. Это радует. Здесь можно перечислять очень многие параметры, но хотелось бы некоторые отметить особо. Теперь субъект берет на себя содержание спортивных школ. Содержание по остаточному принципу и вечно с протянутой рукой – это не дело», – заметил Алексей Севастьянов.

По мнению парламентария, с таким подходом можно будет вывести спорт в районах на другой уровень.

«Более того, район берет на себя содержание всех спортивных сооружений, ФОКОТов. Это очень важные вещи. Также наши районы будут более зелеными. Мы увеличиваем число насаждений», – заключил он.