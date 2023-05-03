Экономика

Почти половина организаций в Псковской области являются убыточными

Почти половина (48,4%) организаций в Псковской области являются убыточными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Сальдированный финансовый результат организаций в Псковской области за январь – февраль составил 4,4 млрд рублей, он вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Прибыль составила 5 млрд рублей (выросла в 2,3 раза), убытки — 6,1 млрд рублей.

Больше всего убыточных организаций в сферах транспортировки и хранения (90%), операций с недвижимым имуществом (70%), строительства, производства компьютеров и электронных изделий (66,7%), в розничной торговле (65,4%) и водоснабжения (62,5%).