Экономика

Владимир Кузь: Правительство РФ обращает внимание на сложную ситуацию в молочной отрасли

Правительство России обращает внимание на сложную ситуацию, которая сложилась в молочной отрасли. И полная компенсация расходов на транспортировку молочной продукции на экспорт - это первый шаг навстречу предпринимателям. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

«Это не решит проблему полностью, но в любом случае это первые звоночки того, что правительство обращает внимание на сложную ситуацию в молочной отрасли», - сказал Владимир Кузь.

По мнению депутата, такая мера поддержки может быть актуальна для производителей молока в Псковской области.

«У нас удачное географическое положение. Несмотря на санкции, граница рядом. Дай Бог, чтобы молоко шло на экспорт. Конечно, нужны и другие меры поддержки. С ценой на молоко сейчас проблема, она падает. Правительству виднее, какие меры надо предпринимать, но они необходимы», – заключил Владимир Кузь.

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Напомним, правительство России приняло постановление, которое с 1 января 2024 года повышает до 100% с 25% компенсацию расходов на транспортировку молочной продукции на экспорт.