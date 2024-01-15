Экономика

Евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября

Доллар США, евро и китайский юань активно снижаются на Московской бирже в понедельник днем. Евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября, доллар торгуется ниже 88 рублей, юань - по направлению к 12 рублям.

Курс евро в 12:37 МСК составил 95,99 рублей/EUR1, опустившись на 1,11 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 87,7 рублей/$1, потеряв 71,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 89,14 копейки - до 91,43 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 8,5 копейки - до 12,14 рублей, сообщает «Интерфакс».

Фундаментальные вводные пока по-прежнему находятся на стороне рубля, единственный вопрос: иностранные валюты сразу обновят многомесячные минимумы или до этого будет еще локальный отскок, говорится в обзоре эксперта компании «БКС Экспресс» Михаила Зельцера.

«Оценки январской коррекции инвалют полностью оправдались на фоне пониженного спроса и повышенного предложения валюты в начале текущего года. Жесткий цикл денежно-кредитной политики ЦБ РФ сдавливает спрос на валюту под импорт и повышает привлекательность рублевых инструментов, нормативы репатриации выручки экспортеров увеличивают общее предложение валюты на рынке, а бюджетное правило сейчас работает от продажи валют на фоне выпадения нефтегазовых доходов. Технически есть некоторая усталость от падения валютных пар, и локальные отскоки в долларе, евро, юане возможны, но фундаментальные вводные по-прежнему не исключают обновления минимумов ноября», - указывает аналитик.