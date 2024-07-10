Экономика

Аграрии в Псковской области заготовили свыше 30 тысяч тонн кормов

Сельскохозяйственные товаропроизводители Псковской области ведут активную заготовку кормов на зимне-стойловой период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящее время всего заготовлено почти 31 тысяча тонн кормовых единиц или 7,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, в том числе в физическом весе сена 6,5 тысячи тонн, сенажа 73,4 тысячи тонн, силосной массы 30,1 тысячи тонн.

Заготовленный объем кормов составляет 32% от потребности и на 9% больше аналогичного периода прошлого года.

Наибольшее количество кормов на одну условную голову скота заготовлено в Пыталовском, Опочецком, Порховском муниципальных округах, Новосокольническом и Псковском районах.