Экономика

Андрей Козлов: Вопрос мелиорации — это наша серьезная боль

Вопрос мелиорации полей Псковской области обстоит очень сложно в связи с постоянно меняющимися правилами. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в программе «Дом Советов» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Это наша серьезная боль. Федеральное министерство сельского хозяйства нас не до конца понимает, и правила по мелиорации постоянно меняются, в этом году они тоже поменялись. Федеральное министерство просит участвовать в мелиорации, а это непростая вещь. Есть поля в собственности, а есть федеральные каналы, которые примыкают к ним. Наши сельхозпроизводители не могут себе позволить заплатить арендную плату за эти каналы, и поэтому не могут участвовать в программах мелиорации», - сказал Андрей Козлов.

Он считает неправильным брать арендную плату за мелиорационные каналы, обработка которых в последний раз велась в 70-х годах прошлого столетия.

«Я понимаю, когда государство обслуживало эти каналы. Но мелиорация проводилась в последний раз примерно в 70-х, и сейчас за это платить, мне кажется, неправильно. Мы этот вопрос обсуждали. Ведутся переговоры, написаны письма, будем пробовать менять правила игры», - пояснил Андрей Козлов.