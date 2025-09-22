Андрей Козлов: Вопрос мелиорации — это наша серьезная боль

Вопрос мелиорации полей Псковской области обстоит очень сложно в связи с постоянно меняющимися правилами. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в программе «Дом Советов» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он считает неправильным брать арендную плату за мелиорационные каналы, обработка которых в последний раз велась в 70-х годах прошлого столетия.
«Я понимаю, когда государство обслуживало эти каналы. Но мелиорация проводилась в последний раз примерно в 70-х, и сейчас за это платить, мне кажется, неправильно. Мы этот вопрос обсуждали. Ведутся переговоры, написаны письма, будем пробовать менять правила игры», - пояснил Андрей Козлов.