Неработающие псковские пенсионеры могут получить налоговые вычеты по доходам с вкладов

Неработающие пенсионеры, имеющие налогооблагаемые доходы в виде процентов по банковским вкладам за 2024 год, вправе претендовать на получение различных налоговых вычетов: социального, имущественного и инвестиционного, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
«Это позволяет компенсировать затраты на физкультурно-оздоровительные услуги, медицинское обслуживание, приобретение жилья или пополнение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). При этом размер компенсации не может превышать сумму уплаченного налога с доходов по вкладам в рамках установленных лимитов по вычетам», - отметили в УФНС.
Чтобы получить налоговый вычет, необходимо соблюдение следующих условий:
Важно отметить, что налогообложению подлежат исключительно начисленные проценты по вкладу, превышающие 210 тыс. руб.
Пример расчета:
Предположим, неработающий пенсионер получил доход в виде процентов по банковскому вкладу за 2024 год в размере 310 тыс. руб. В этом случае налог составит 13 тыс. руб. ((310 000 - 210 000) × 13%). Если в том же году пенсионер понес расходы на лечение или спорт в размере 100 тыс. руб., он вправе получить налоговый вычет в этой сумме.
Для получения вычета по НДФЛ необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ, в которой следует заявить доход в виде процентов по вкладам и налоговый вычет.
Срок представления налоговой декларации в случае декларирования доходов только для заявления налогового вычета не установлен и осуществляется в любое время по окончании года в течение трех лет.
Получение вычета проще всего осуществить через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где также можно узнать сумму процентов по банковским вкладам.