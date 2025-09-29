Экономика

Неработающие псковские пенсионеры могут получить налоговые вычеты по доходам с вкладов

Неработающие пенсионеры, имеющие налогооблагаемые доходы в виде процентов по банковским вкладам за 2024 год, вправе претендовать на получение различных налоговых вычетов: социального, имущественного и инвестиционного, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«Это позволяет компенсировать затраты на физкультурно-оздоровительные услуги, медицинское обслуживание, приобретение жилья или пополнение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). При этом размер компенсации не может превышать сумму уплаченного налога с доходов по вкладам в рамках установленных лимитов по вычетам», - отметили в УФНС.

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо соблюдение следующих условий:

наличие статуса налогового резидента РФ;

получение доходов от депозитов, подлежащих обложению НДФЛ;

подача в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ.

Важно отметить, что налогообложению подлежат исключительно начисленные проценты по вкладу, превышающие 210 тыс. руб.

Пример расчета:

Предположим, неработающий пенсионер получил доход в виде процентов по банковскому вкладу за 2024 год в размере 310 тыс. руб. В этом случае налог составит 13 тыс. руб. ((310 000 - 210 000) × 13%). Если в том же году пенсионер понес расходы на лечение или спорт в размере 100 тыс. руб., он вправе получить налоговый вычет в этой сумме.

Для получения вычета по НДФЛ необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ, в которой следует заявить доход в виде процентов по вкладам и налоговый вычет.

Срок представления налоговой декларации в случае декларирования доходов только для заявления налогового вычета не установлен и осуществляется в любое время по окончании года в течение трех лет.

Получение вычета проще всего осуществить через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где также можно узнать сумму процентов по банковским вкладам.