Культура

Инициатор создания в Пскове музея оккупации приглашает псковичей на встречу

Известный псковский журналист, краевед, председатель фонда «Достоверная история», автор книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий Алексеев проведет 26 февраля встречу со своими читателями в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной.

Смотрите также Инициатор создания музея оккупации в Пскове рассказал, каким он его видит

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, его книга про Моглинский лагерь написана на основе ранее не вводившихся в научный оборот архивных документов и рассказывается об одной из «фабрик смерти», которая находилась недалеко от Пскова в зоне ответственности «Эстонской полиции безопасности и СД».

Юрий Алексеев - один из инициаторов создания в Пскове музея оккупации. Предполагается, что этот музей будет располагаться в подвале дома № 3 на улице Ленина, где размещался псковский внешний отдел эстонской полиции безопасности, включая отдел гестапо.

Большую часть экспозиции займут фотографии (их у исследователей скопилось более 3,5 тысяч) и документы - акты, уголовные дела. Юрий убежден, что никакой бутафории в этом музее быть не должно. По его мнению, для того, чтобы посетители погрузились в атмосферу военного времени, будет воспользоваться технологиями дополненной реальности.

При этом исследователь убежден, что созданию музея оккупации в Пскове обязательно должна предшествовать кропотливая научно-исследовательская работа.

Обсудить с Юрием Алексеевым будущий музей оккупации, а также узнать от него, какую работу фонд «Достоверная история» провел в минувшем году и чем занят сейчас, можно будет в ближайшую пятницу в 17.00.