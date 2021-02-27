Культура

Прочитать предсказание о глобальном кризисе можно в областной библиотеке

Выставка «Классики экономической мысли» проходит в Псковской областной научной библиотеке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.

На выставке представлены труды русских экономистов, историков, предпринимателей и публицистов В. П. Безобразова, В. В. Святловского, И. Т. Посошкова, А. И. Чупрова, Л. Н. Юровского, И. И. Янжула, М. И. Туган-Барановского.

Здесь же можно ознакомиться с экономическими работами Д. И. Менделеева. На протяжении всей жизни ученый разрабатывал основы оптимального развития российской экономики с учетом мировых тенденций, исторических традиций и национальных интересов.

Центральное место на выставке занимает труд советского экономиста Н. Д. Кондратьева. Особое значение он приобретает в период современного глобального экономического кризиса, предсказанного им в теории длинных волн.

Выставка будет работать до 31 марта. Вся литература выдается на дом.