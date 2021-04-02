Культура

Ситуацию с галереей Петра Оссовского прокомментировал Александр Голышев

О судьбе галереи Петра Оссовского рассказал в прямом эфире радио эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» Александр Голышев.

Напомним, на днях на странице музея в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео, в котором специалисты делились своим видением будущего Псковской картинной галереи. В числе прочего они рассказали о том, что часть коллекции будет выставлена на отремонтированном цокольном этаже. Планируется, что картины художников 60-х, пишущих в экспрессивной манере, будут экспонироваться вместе с полотнами Петра Оссовского, художника, выработавшего свой неповторимый, так называемый «суровый стиль». В коллекции музея сейчас хранится порядка 50 картин мастера, причем это не разрозненные работы, тем или иным образом попавшие в галерею, а единый комплекс полотен.

На вопрос о том, можно ли говорить о том, что галерея Оссовского перестанет существовать, ответил Александр Голышев. Он напомнил, что на днях Псковская картинная галерея отметила 100-летний юбилей, и музей-заповедник решил посвятить этому событию серию публикаций в соцсетях. «Так, недавно "ВКонтакте" был выложен материал с выступлением заведующей художественного отдела Ольги Алексеевой, где она говорила о наших мыслях о том, как будет выглядеть наша картинная галерея», - уточнил директор музея. В частности, в одном из залов галереи планируется разместить картины художников Оссовского, Аникеенка и Белютина.

«У нас была идея показать разноплановость художественной мысли 60-х. Причем, когда мы говорили о работах Оссовского, мы говорили о картинах не из состава его галереи, а из тех, которые у нас уже есть — это более ранние его работы», - уточнил Александр Голышев.

Наряду с этим он подчеркнул, что «галерея Петра Оссовского как была, так и будет находиться в так называемом новом здании музея», а в Доме Фан-Дер-Флита она никогда не находилась.

«Картины, переданные нам Петром Оссовским, для нас священны, и вопроса о том, что его картинной галереи у нас не будет, просто не стоит. Не понимаю, кому и для чего надо было представлять информацию в искаженном виде», - сказал директор музея и пообещал, что картинная галерея художника будет сохранена в полном объеме.