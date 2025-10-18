Культура

Созданные для «Михайловского» иллюстрации к «Борису Годунову» войдут в новое московское издание трагедии Пушкина

В московском издательстве в эти дни начинают работу над изданием трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» с иллюстрациями известного петербургского художника Игоря Шаймарданова. Эти иллюстрации художник выполнил навстречу 200-летию со дня написания пьесы (беловой автограф первой, так называемой «михайловской» редакции был завершен, согласно помете под текстом, 7 ноября 1825 года) для Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Здесь и далее: Игорь Шаймарданов. Из иллюстраций к «Борису Годунову» А.С. Пушкина. Репродукции предоставлены службой информации музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, новая серия работ Игоря Шаймарданова состоит из 24 листов, иллюстрирующих разные акты пьесы. В отличие от недавней работы художника — иллюстраций к сказкам, где поэта можно увидеть в тех или иных сценах, — в новом цикле изображений Пушкина нет.

«Всякое художественное прочтение "Бориса Годунова" чрезвычайно интересно для нас», — особо отметили в Пушкинском заповеднике. — Ведь именно здесь, в михайловской ссылке, под влиянием чтения карамзинской "Истории государства Российского" и в подражание историческим хроникам Шекспира Пушкин и создал свою “Комедию о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве“, приписав к этому, первоначальному, заглавию: “Писано бысть Алексашкою Пушкиным, в лето 7333 на городище Ворониче“. Общеизвестно, что на встрече с императором Николаем I, которая положила конец псковской, так называемой северной ссылке, Пушкин читал ему отрывки из “Бориса Годунова“». В музее напомнили, что сейчас, в год 200-летия пьесы, в «Михайловском» развёрнут уникальный выставочный проект «Борис Годунов. Герои. Версии. Шедевры» — совместная выставка Пушкинского заповедника и Национального музея музыки.

Рисунки Игоря Шаймарданова выполнены на картоне в оригинальной технике — акварель и гелевая ручка, рассказали в музее, напомнив, что именно в этой технике художник выполнил и предыдущие серии иллюстраций — к сказкам Александра Пушкина. Напомним, что та «сказочная» серия уже находится в фондах «Михайловского» и в эти дни экспонируется в Псковской областной библиотеке имени В.Я. Курбатова.

В «Михайловском» также напомнили, что музей регулярно экспонирует живопись и графику Игоря Шаймарданова, представляя «не бронзового поэта» и лирически-ироничного «летописца его михайловской жизни» как в регионе, так и за его пределами, не только по всей стране и за рубежом. Большое собрание работ этого художника — одна из наиболее востребованных коллекций Пушкинского заповедника.