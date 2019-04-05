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Создать в Пскове муниципальное предприятие по обращению с ТКО предложил депутат Александр Баев

Создать в Пскове муниципальное предприятие по обращению с ТКО предложил депутат Псковской городской Думы Александр Баев (КПРФ). Свое предложение он высказал на сессии гордумы 10 апреля.

Сегодняшнее обсуждение проблемного вопроса по организации вывоза ТКО с территорий города у него вызвало «де жа вю». «У нас уже было такое, когда проблемы пытались переложить с больной головы на здоровую. Может быть, городу пора уже задуматься о существовании муниципальной службы, которая будет выполнять этот объем работ? (по вывозу мусора - ред.), - предложил коммунист. - Может, пора уже деньги, которые мы вкладывали в коммерческие компании, вкладывать в свою компанию, которая будет отвечать за работу, и мы с нее будем спрашивать?».

Напомнил депутат и о том, как в предыдущие годы неоднократно депутаты принимали нелегкое решение, поднимая тариф на вывоз мусора. «Мы тогда говорили о том, что хоть это и тяжелое решение, но город должен быть чище. Но прошло время, мы подняли плату еще, чистота в городе изменилась, но немного в другую сторону, чем хотели жители», - констатировал Баев.

Также он счел некорректными призывы в адрес горожан принять участие в весеннем месячнике. «Как людей просить выйти на субботники, если мы сами не можем за их деньги навести порядок там, где должны? А тут получается, что люди должны и деньги заплатить, да еще и сами убраться»,- заключил депутат.

Добавим, что в ходе дискуссии Александру Баеву пояснили, что по федеральному законодательству обращением с ТКО должен заниматься регоператор, поэтому возлагать эти функции на уровень муниципального предприятия в разрез с законом.