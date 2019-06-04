ЖКХ

В Псковской области планируют создать рейтинг управляющих компаний

Псковское региональное отделение «Единой России» собирается создать в рамках партийного проекта рейтинг управляющих компаний. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на партийной дискуссионной площадке по теме «Современные проблемы управления многоквартирными домами».

«Сейчас, чтобы что-то выбрать, будь то кино, отель или даже еда, люди ориентируются на рейтинги. Рейтинги помогают определить, что - качественное, а что - нет. И чем больше тех, кто участвует в составлении рейтинга, тем он точнее», - отметил Александр Братчиков.

Глава администрации Пскова вынес предложение о создании такой системы на рассмотрение собравшихся, которые одобрили инициативу. Однако у многих возникли и тематические вопросы, один из которых: «Кто будет составлять рейтинг?».

«Я согласна, что рейтинг нужен, но у меня на округе 6 управляющих компаний. То есть люди не смогут помочь что-то определить объективно, из-за такого обширного выбора», - отметила глава Пскова Елена Полонская.

Александр Братчиков заключил, что рейтинг создать необходимо. Однако нужны предложения по тому, как это сделать.