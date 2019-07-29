Еще в одном псковском дворе установили современную контейнерную площадку. ФОТО

Компания «АСПО» продолжает работу по установке в псковских дворах контейнерных площадок, соответствующих санитарным требованиям.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «АСПО», к сожалению, это только вторая контейнерная площадка, которую установили в этом году в Пскове. Темпы работы по благоустройству площадок снились, но она продолжается.
Это контейнерная площадка закрытого типа, которая соответствует правилам благоустройства города Пскова. Она расположена на территории, обслуживаемой управляющей компанией ООО «Микрорайон №2+».
Отметим, что это одна из немногих управляющих организаций, на чьей территории более 90% всех контейнерных площадок соответствуют правилам благоустройства.
Конструкция новой площадки исключает разнос мусора птицами, животными и ветром. на конструкции размещен паспорт объекта, в котором указаны сведения о пользователях контейнеров, график и периодичность вывоза отходов, а также контактная информация об организациях, осуществляющих уборку отходов.
Контейнерная площадка является общедомовым имуществом, поэтому от бережного отношения каждого из жителей зависит то, как долго она прослужит, и в каком состоянии будет находиться.
Кроме того, рядом с площадкой установлен спецконтейнер для сбора вторичного сырья.
«АСПО» проводит мониторинг наполнения сетчатых контейнеров, предназначенных для раздельного сбора отходов, и принимает заявки от управляющих организаций о заполненных контейнерах. Также компания просит всех неравнодушных граждан сообщать о переполненных сетках, которые длительное время стоят наполненные и не вывозятся, по телефону 73-30-31.
«Мы благодарны за такие обращения псковичам. Вместе мы сделаем город чище!» - сказал руководитель компании «АСПО» Андрей Лукьянов.
Информацию о наполненных и переполненных сетках просят сообщать по тел.: 73-30-31.