ЖКХ

Еще в одном псковском дворе установили современную контейнерную площадку. ФОТО

Компания «АСПО» продолжает работу по установке в псковских дворах контейнерных площадок, соответствующих санитарным требованиям.

Новая благоустроенная площадка появилась во дворе многоквартирных домов Р. Люксембург, 26 и Киселева, 25.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «АСПО», к сожалению, это только вторая контейнерная площадка, которую установили в этом году в Пскове. Темпы работы по благоустройству площадок снились, но она продолжается.

Это контейнерная площадка закрытого типа, которая соответствует правилам благоустройства города Пскова. Она расположена на территории, обслуживаемой управляющей компанией ООО «Микрорайон №2+».

Отметим, что это одна из немногих управляющих организаций, на чьей территории более 90% всех контейнерных площадок соответствуют правилам благоустройства.

Конструкция новой площадки исключает разнос мусора птицами, животными и ветром. на конструкции размещен паспорт объекта, в котором указаны сведения о пользователях контейнеров, график и периодичность вывоза отходов, а также контактная информация об организациях, осуществляющих уборку отходов.

Контейнерная площадка является общедомовым имуществом, поэтому от бережного отношения каждого из жителей зависит то, как долго она прослужит, и в каком состоянии будет находиться.

Кроме того, рядом с площадкой установлен спецконтейнер для сбора вторичного сырья.

«АСПО» проводит мониторинг наполнения сетчатых контейнеров, предназначенных для раздельного сбора отходов, и принимает заявки от управляющих организаций о заполненных контейнерах. Также компания просит всех неравнодушных граждан сообщать о переполненных сетках, которые длительное время стоят наполненные и не вывозятся, по телефону 73-30-31.

«Мы благодарны за такие обращения псковичам. Вместе мы сделаем город чище!» - сказал руководитель компании «АСПО» Андрей Лукьянов.

Информацию о наполненных и переполненных сетках просят сообщать по тел.: 73-30-31.