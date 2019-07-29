ЖКХ

Эксперт: Псковские управляющие компании станут потенциальными банкротами

Псковский эксперт в отросли ЖКХ, член Общественной палаты Псковской области Сергей Корсаков поделился мнением, что псковские управляющие организации поочередно приобретут статус потенциального банкрота. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление Сергей Корсаков сделал 1 августа на встрече с журналистами.

«Псковские управляющие организации поочередно приобретут статус потенциального банкрота. Уже многие регионы прошли этот процесс, когда управляющие организации начинают банкротиться. Ведь долговая квитанция долго не живет - ресурсоснабжающая организация теряет огромные деньги, - отметил Сергей Корсаков. - Поэтому мы неизбежно подойдем к увеличению норматива. Но надо понимать, что есть предельный индекс и повышения тарифов с января. Однако пересмотр нормативов грозит определенными социальными последствиями».

Присутствующий на встрече председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на это ответил, что ресурсоснабжающие организации смогут из других источников компенсировать потери, а также предложил провести работы по установке поквартирных счетчиков.

«Сейчас сложилась парадоксальная ситуация, что без счетчиков выгоднее, чем со счетчиками, - подчеркнул Сергей Грахов. - Например, семья из 5 человек потребляет 10 - 12 кубометров холодной воды в месяц - это нормально. Но сейчас, по нормативу, платит за 3 - 4 кубометра. И получается, что 8 кубометров воды «Горводоканал» просто теряет».

Председатель комитета предложил пересмотреть размер норматива, поскольку в декабре 2019 года закончится срок, на который этот норматив был установлен, и добавил: «Люди не стали использовать меньше воды. Они стали меньше за нее платить».

Сергей Корсаков, в свою очередь, предложил для тех, кто перешел со счетчика на норматив, использовать расчетный метод: «Стимулировать тех, кто не установили счетчики, других способов нет».

Кроме того, Сергей Грахов и Сергей Корсаков обсудили перспективу перехода на «умные водомеры», благодаря которым диспетчер может за долги отключить услугу точечно, в одной квартире: «В Москве были построены 150 домов с такими водомерами. Такой способ сильно повысил эффективность».

В конце обсуждения вопроса председатель комитета по строительству и ЖКХ региона заключил: «Когда человек так экономит 30 рублей - это, казалось бы, ничего страшного. Но когда таких людей тысячи? Когда таких людей тысячи - сотрудники ресурсоснабжающих организаций недополучают зарплату, чего быть не должно. Люди должны понять, что нужно жить, как что-то целостное. Тогда и удастся значительно улучшить сферу ЖКХ».