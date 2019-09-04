ЖКХ

У нас теперь не помойка, а контейнерная площадка - пскович об изменении в своем дворе

Двор дома №8а по улице Киселева в Пскове буквально преобразился - управляющая организация в сотрудничестве с компанией «АСПО» установила благоустроенную контейнерную площадку.

Место накопления отходов стало завершающим этапом в благоустройстве двора. Как сообщили Центру деловой информации в компании «АСПО», это третья контейнерная площадка, которую установили в этом году в Пскове. Темпы работы по благоустройству площадок снились, но она продолжается.

«Двор отремонтировали еще в прошлом году, а площадку поставили только в этом - можно сказать, что работа теперь закончена. У нас не помойка сейчас, а нормальная контейнерная площадка - есть разница», - рассказал житель двора.

Это контейнерная площадка закрытого типа, которая соответствует правилам благоустройства города Пскова.

Конструкция новой площадки исключает разнос мусора птицами, животными и ветром. На конструкции размещен паспорт объекта, в котором указаны сведения о пользователях контейнеров, график и периодичность вывоза отходов, а также контактная информация об организациях, осуществляющих уборку отходов.

Контейнерная площадка является общедомовым имуществом, поэтому от бережного отношения каждого из жителей зависит то, как долго она прослужит, и в каком состоянии будет находиться.