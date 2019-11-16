ЖКХ

Псковская Лента Новостей узнала у жителей региона об их формах правления домов

Псковская Лента Новостей провела посвященный сфере ЖКХ опрос в своей группе в соцсети «Вконтакте», чтобы выявить, насколько хорошо жильцы региона знают, кто под чьим руководством находятся их дома.

Так, на вопрос «Знаете ли вы, какая из трех форм правления выбрана жильцами вашего дома?» самым популярным вариантом ответа слал «Да, управляющая компания - коммерческая организация, которая может управлять сразу десятками многоквартирных домов» - 51,41%. На втором месте - «Нет, я даже не знал, что бывают разные формы управления домом» - 18,08%. Следующий по популярности - «Нет, я живу в частном доме» - 10,73%. «Да, непосредственное управление - собственники жилья самостоятельно следят за своим имуществом» - набрал 6,78%, как и вариант «Да, ТСЖ или ЖСК - некоммерческая организация, созданная собственниками жилья с председателем и небольшой администрацией». Замыкает перечень ответ «Нет, главное - что все в доме в порядке, а как это достигается - неважно» - 6,21%.

Всего в опросе, который начался - днем 3 декабря, а закончился - днем 7 декабря, поучаствовало 177 респондентов.