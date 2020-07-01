ЖКХ

ФАС отменила аукцион на коррекцию территориальной схемы обращения с ТКО в Псковской области

У истории с коррекцией территориальной схемы обращения с ТКО в Псковской области появилось продолжение. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФАС по региону.

Во исполнение предписаний и предупреждений контрольных органов комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области объявил электронный аукцион на актуализацию территориальной схемы обращения с отходами. Но первый «пробный шар» оказался неудачным, заметили в ведомстве. Вчера, 2 июля, аукцион был отменен антимонопольной службой.

«Мы не придираемся, нет. Поступила жалоба, и мы обязаны разобраться, ведь как будет сформировано задание, такую мы, жители Псковской области, и получим схему, по которой будут работать наши хозяйствующие субъекты, муниципалитеты», - пояснили в управлении.

Техническое задание от исполнителей по контракту предусматривало, помимо корректировки территориальной схемы (предмет контракта), определение логистических маршрутов, проектирование новых мест строительства мусоросортировочных комплексов, полигонов ТКО, прогноз изменения тарифов. «То есть нужно сделать фактически все то, за что у нас в области отвечают должностные лица комитета», - отметили в УФАС.

Один из потенциальных участников закупки ООО «АСПО-Сервис», направивший жалобу на положения аукционной документации в антимонопольный орган, считает, что оказать услугу по актуализации схемы обращения ТКО на основании приложенного технического задания не представляется возможным.

«Во-первых, корректировка схемы - это полномочия органа исполнительной власти субъекта. Во-вторых, заказчик предполагает, что исполнитель должен произвести анализ информации, содержащейся в существующей территориальной схеме, например, оценить достаточность мощностей и вместимости полигонов, обоснованность планируемых к постройке новых объектов обращения с отходами и прочее. То есть исполнитель по контракту должен самостоятельно определить места в регионе, провести изыскания, согласовать земельные участки и прочее. При этом в существующей схеме какая-либо информация о новых объектах, месторасположении, требования к объектам и прочие характеристики отсутствуют», - уточнили в УФАС. По мнению комитета, исполнитель самостоятельно принимает решение о локации таких мест.

«В-третьих, проектирование объектов по захоронению отходов предполагает осуществление квалифицированных работ, это не просто корректировка схемы. При этом федеральным законом №89 предусмотрено, что исполнителю необходимо осуществить геологические и гидрологические изыскания, на что требуется особый допуск, привлечение специалистов и большие финансовые вложения», - подчеркнули в антимонопольной службе.

В управлении считают, что определение мест захоронения и размещения отходов входят в компетенцию комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, и именно он должен был предоставить исчерпывающую информацию в аукционной документации, в том числе проектное задание.