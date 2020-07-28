ЖКХ

Почти 40 муниципалитетов Псковской области заключили с регоператором договоры на вывоз отходов с кладбищ

39 муниципальных образований Псковской области заключили с региональным оператором по обращению с ТКО договоры на вывоз отходов с кладбищ. В рамках контрактов обслуживаются более 150 захоронений, расположенных на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Экопром».

В частности, по договору с управлением городского хозяйства администрации Пскова регоператор обслуживает 13 кладбищ. В 2019 году с городских кладбищ было вывезено 7752,1 кубометра отходов.

Вывоз отходов с мест захоронений осуществляется по заявкам в рамках составленного графика, который отличается в зависимости от времени года. В периоды проведения больших религиозных праздников — Пасхи, Троицы, Покрова — наблюдается увеличение объемов мусора, связанное с массовым посещением захоронений. Как следствие, отходы вывозятся чаще.

Содержание кладбищ в надлежащем санитарном состоянии входит обязанности органов местного самоуправления. Ответственность за содержание муниципального кладбища также может быть возложена на организацию, с которой администрацией поселения заключен муниципальный контракт (договор). На участках кладбищ должны быть урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников (огражденные и имеющие твердое покрытие) с подъездами к ним.