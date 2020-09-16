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Долг по взносам на капремонт в Псковской области превысил 550 млн рублей

Порядка 560 млн рублей составляет долг по взносам на капитальный ремонт в Псковской области. Об этом сообщил руководитель регионального Фонда капремонта Виктор Иващенко в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Солидная сумма», - подчеркнул он. При этом собираемость взносов по тем счетам, которые находятся в региональном Фонде капремонта, составляет 81,1%. «Это выше, чем в прошлом году (79%). В связи с пандемией по ряду регионов прошлом снижение, а у нас несколько увеличилось. Но это не говорит о том, что 100% готовы платить», - пояснил Виктор Иващенко.

Дополнительные средства на проведение капремонта пока не выделяются. «На сегодняшний день на счете - с учетом порядка 30% оплаченных работ - где-то 600 с лишним миллионов рублей. Программу капитального ремонта 2020 года должны профинансировать в полном объеме, и выйти на 1 января 2021 года примерно с такой суммой, чтобы устойчиво работать в следующий период. За год собираем 440 млн рублей», - сказал руководитель регионального Фонда капремонта.

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Виктор Иващенко отметил, что повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт даст еще около 20 млн рублей. «Примерно 2-3 многоквартирных дома можно дополнительно отремонтировать», - добавил он.