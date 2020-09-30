ЖКХ

Псковская ГРЭС перешла на зимний режим работы

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала новый отопительный сезон 1 октября в соответствии с постановлением администрации Дедовичского района. Подача тепла в поселок Дедовичи обеспечена в полном объеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

В первую очередь к системе теплоснабжения подключили объекты социальной сферы.

В межотопительный период в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону специалисты электростанции выполнили плановый ремонт теплофикационного оборудования и тепловой сети.

Произведено полное техническое диагностирование оборудования с заменой узлов и деталей, выработавших свой ресурс, выполнен ремонт запорной и регулирующей арматуры. На объектах системы теплоснабжения заменили изношенные участки трубопроводов, выполнили ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников по всей протяженности тепловых сетей, провели осмотр теплосети на предмет износа тепловой изоляции.

«Работы по подготовке к новому отопительному сезону начались еще до окончания предыдущего, - отметил технический директор, главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев. - Наши специалисты выполнили все намеченные мероприятия для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жителей поселка Дедовичи».