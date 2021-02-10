ЖКХ

Для решения проблемы жесткой воды в Пскове понадобится 850 млн рублей

Для того, чтобы закрыть в Пскове проблему слишком жесткой воды, по приблизительным оценкам, потребуется 850 млн рублей. Такая сумма необходима для возведения станции по умягчению воды и определенные работы по забору воды. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

По его словам, администрация региона и лично губернатор держат на контроле ситуацию с двумя многоквартирными домами на улице Ижорского Батальона, которые из-за осадка на трубах могут остаться без горячего водоснабжения.

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«Решение необходимо ведь не только по этим домам, оно касается на сегодняшний день всего города. Более того, у нас жесткость воды – проблема актуальная для всего региона. Мы постоянно пытаемся войти в какую-то федеральную программу. В частности, региональные власти активно работают с Минстроем. Надеемся, что в этом году мы найдем решение. Но, надо понимать, что это вопрос не одного года. Но двигаться в этом направлении мы однозначно будем», - добавил Василий Осипов.

Он уточнил, что проект «Чистая вода» в 2020 году в Псковской области исполнен на 100%. В рамках проекта в прошлом году ввели в эксплуатацию сложный объект в Переслегино и еще один объект в Великих Луках.

«В этом году продолжится строительство в Великих Луках станции биохимочистки и начнется строительство еще двух объектов: очистных сооружений в Порхове и водозабора в районе "Псковкирпич" – 175,8 млн рублей предусмотрено программой на эти цели. В марте начнутся соответствующие конкурсные процедуры», - сообщил Василий Осипов.