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ЖКХ

Газпром межрегионгаз: Цифровизация в области поставок газа – наш абсолютный приоритет

11.03.2021 19:33|ПсковКомментариев: 0

Летом 2020 года в Псковской области «Газпром межрегионгаз» представил обновленную систему биллинга для абонентов, позволяющую потребителям – физическим и юридическим лицам – в режиме реального времени отслеживать потребление природного газа и оплачивать начисления. О том, как с помощью биллинговой платформы развивается финансовая экосистема для потребителей природного газа, а также о том, какое место в системе занимают «умные счетчики», рассказывает генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.


 

- Сергей Вадимович, в рамках автоматизации газовой отрасли «Газпром межрегионгаз» реализует целую линейку цифровых инициатив. Как вы считаете, какое влияние окажут эти проекты на отрасль в целом и на взаимодействие с абонентами компании из числа физических и юридических лиц?

- Группа «Газпром межрегионгаз» занимает особое место в процессе поставок газа в России: мы – единственная компания, которая от имени «Газпрома» непосредственно взаимодействует с каждым участником этой разветвленной цепочки. Помимо реализации, мы отвечаем за газораспределение и транспортировку, обеспечивая непосредственную поставку газа потребителям из числа физических и юридических лиц. Это сложносоставной процесс со множеством нюансов, поэтому цифровизация в области поставок газа – насущная необходимость и наш абсолютный приоритет на сегодня. Цифровые проекты и сервисы, которые мы развиваем – это естественное продолжение многолетней работы «Газпром межрегионгаз» по автоматизации, повышению прозрачности и эффективности поставок газа и газораспределения. Наши цифровые инициативы позволят «Газпром межрегионгаз» оставаться для потребителей надежным партнером в условиях растущей конкуренции.



Какие принципы вы ставили во главу угла, разрабатывая систему биллинга для потребителей?

- Биллинговая платформа создает для рынка единые правила игры, прочный фундамент для выстраивания взаимно честных отношений с клиентом. Газовая отрасль находится на особом контроле у государства, но в ряде регионов – например, в некоторых республиках Северного Кавказа - по-своему интерпретируют методику начисления платежей за газ. Это, в свою очередь, вызывает справедливые вопросы у потребителей, и иногда отрицательно влияет на деловую репутацию «Газпром межрегионгаз». При создании централизованных биллинговых решений мы ориентировались, в том числе, на повышение прозрачности начисления платежей и унификацию бизнес-процессов. Так, благодаря интеграции с ГИС ЖКХ и унификации системы начисления, в конечном расчете для клиента будет соблюден принцип, законодательно закрепленный в Гражданском кодексе: «Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии».

Кроме того, для нас важно, чтобы каждый потребитель в режиме реального времени видел свой расход природного газа. Если человек знает, сколько газа он потребил в этом месяце по отношению к предыдущему, он будет более внимательно и экономно относиться к расходу топлива: например, не оставит гореть пустую конфорку на плите. График расхода газа мы покажем пользователю на экране смартфона.

Мы считаем, что процесс оплаты счетов за потребление природного газа должен быть настолько же удобен и прост, как оплата услуг мобильной связи. Сейчас в «Личном кабинете» для пользователя доступна функция оплаты через Apple Pay и Google Pay. Разработана и активно внедряется в регионах возможность оплаты через Систему быстрых платежей Центрального Банка РФ. Наша цель – чтобы молодым людям было интересно оплачивать счета вовремя. Красивые и удобные сервисы помогут пользователю превратить своевременную оплату тарифов за газ в хорошую привычку, в современный молодежный тренд.

Помимо этого, мы планируем расширять программы лояльности для клиентов, создавая своего рода финансовую экосистему, где выгодно быть честным и обязательным абонентом «Газпром межрегионгаз». Например, сейчас у нас действует акция, позволяющая потребителю встретить Новый год без долгов за газ: мы не начисляем пени тем, кто погасил задолженность до конца декабря. В будущем мы планируем разработать бонусную программу для обязательных клиентов – например, предоставлять им скидки на билеты на футбольные матчи. Также мы рассчитываем внедрить для добросовестных плательщиков специальные преференции – в частности, предоставлять более выгодные ставки по кредитным продуктам нашего партнера Газпромбанка.

Кстати, хочу обратить внимание, что для решения цифровых бизнес-задач «Газпром межрегионгаз» использует разработки исключительно российских партнеров. После неудачного опыта с иностранными компаниями мы выбираем только отечественные продукты. Это гарантия качества и надежности работы «Газпром межрегионгаз» для потребителей природного газа даже в это сложное «ковидное» время.

- Полноценная цифровизация взаимодействия «Газпром межрегионгаз» и его абонентов нуждается в специальном оборудовании. Речь идет об «умных счетчиках». Как вы можете охарактеризовать их преимущества по сравнению с обычными приборами учета потребления природного газа?

- Умный счетчик необходим, прежде всего, для автоматического сбора данных по потреблению газа. Он позволяет абоненту исключить «ручную» процедуру передачи показаний и автоматизировать начисление платежей. В некоторых регионах уже сейчас мы выпускаем полностью автоматические квитанции, абонент может видеть расход газа прямо в личном кабинете.

К сожалению, «ручная» передача показаний до сих пор широко распространена в России. Это не удобно не только пользователю, но и нам: обычный счетчик, оплот архаичности.

Кроме того, сейчас мы исследуем дополнительные возможности применения умных счетчиков. Так, этот прибор может стать незаменимым элементом безопасности системы домовладения: например, контролировать утечку метана или угарного газа и отключить подачу газа, если датчик зафиксирует наличие в воздухе опасных веществ. В России немало трагедий происходит из-за отсутствия тяги в дымоходе, в том числе, в многоквартирных домах. Если функция контроля будет передана «умным счетчикам», эти трагические случаи уйдут в прошлое. Как я уже сказал, мы стремимся быть надежным партнером для клиентов. Сейчас у нас почти 32 миллион потребителей из числа физических лиц, и именно на них мы планируем сосредоточиться. Поэтому и занимаемся реализацией системы безопасности. Мы понимаем, что услуга востребована и жизненно необходима, а потому ищем возможность реализовать ее наилучшим образом

Также «умные счетчики» могут стать первым кирпичиком в системе «Умный дом»: там, где стоит «умный счетчик» газа, есть место «умным приборам» для учета электроэнергии, температуры воздуха в квартире и так далее.

- Какие еще «проекты будущего» вы планируете реализовать и запустить в промышленную эксплуатацию в ближайшие годы?

- В январе этого года мы внедрили биллинговую платформу в Самарской области. В апреле - мае запланирован запуск биллинга в Ярославской и Владимирской областях. Амбициозный проект по количеству абонентов – Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Карелия. Также мы готовим внедрение биллинговой платформы в Краснодаре, в Уфе и еще нескольких регионах.

В ближайшем будущем мы также планируем реализовать проект «цифрового двойника» всего технологического цикла промышленной стройки: от заключения договора до сдачи объекта. Для этого мы используем сервис IPM, разработанный Электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ). Мы намереваемся применять «цифровой двойник» при строительстве газопроводов в ходе реализации Программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ, в рамках поручений Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера для своевременного выполнения которой должны проводить газ в два населенных пункта страны ежедневно. Переход бизнес-процессов «в цифру» позволит контролировать любой строящийся газопровод, вплоть до производства и логистического пути каждого участка трубы.

Кроме того, сейчас совместно с компанией «Ростелеком» мы развиваем платформу диспетчеризации – цифровое решение для оперативного управления поставками газа для промышленных компаний.

Цифровые решения, создаваемые сегодня «Газпром межрегионгаз» совместно с партнерами, выступают элементами будущей Национальной платформы реализации газа, которая станет глобальным «единым окном» для каждого участника газовой отрасли.

Источник: портал Neftegaz.RU.

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков #газовое оборудование #газ
Источник: Псковская Лента Новостей
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