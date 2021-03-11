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ЖКХ

Тему чистой воды намерены обсудить на парламентском часе псковские депутаты

17.03.2021 13:22|ПсковКомментариев: 0

Информацию о том, как на территории региона реализуется программа «Чистая вода», намерены заслушать на очередной сессии депутаты областного парламента. Среди обозначенных проблем - как городское водоснабжение, так и сельское. По решению Совета Собрания заседание назначено на 25 марта, депутатский корпус вновь соберется в одном зале, но с соблюдением мер предосторожности, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Спикер областного заксобрания Александр Котов, озвучивая предложение фракции «Единая Россия» для обсуждения на парламентском часе, напомнил, что после запуска в эксплуатацию подземного водозабора на трубах образуется накипь, а приборы нагревания выходят из строя.

«Это серьезная проблема для областного центра, жители нескольких домов уже остались на длительный период без горячего водоснабжения. Тревогу вызывает отсутствие на сегодняшний день кардинальных решений. Давайте послушаем специалистов. Тем самым мы начнем какое-то движение, поиск посильных вариантов. Может быть, потребуется помощь Фонда содействия реформированию ЖКХ. Но нет сомнений, средства понадобятся немалые», - отметил Александр Котов.

Председатель Собрания подчеркнул, что и в сельской местности вода из подземных источников имеет отложения. «И там оборудование тоже работает в экстремальных условиях», - добавил спикер. По мнению Александра Котова, рассматривать вопрос реализации программы «Чистая вода» необходимо, не ограничиваясь узкой проблемой Пскова, что не снимает ее остроту. «В сельской местности зачастую вопрос стоит не только о чистой воде, а в принципе о ее наличии. А еще о легальном использовании бесхозных скважин сельхозпредприятий, прекративших свою деятельность, о лицензировании добычи подземных вод, - пояснил Александр Котов. - Ни одна встреча с избирателями не обходится без вопросов о воде, связанных либо с перебоями, либо с качеством, либо с ее отсутствием».

Председатель комитета по экономической политике Андрей Козлов поддержал спикера и привел пример, когда муниципальные образования вынуждены искать средства для поддержания работы и ремонта бесхозных скважин, которые не стоят на балансе. Взять плату с населения за водоснабжение в этом случае тоже невозможно. «Необходима паспортизация объектов и прием на баланс, в этом случае оборудование должно быть исправным. Ситуация патовая, и она затягивается от года к году», - напомнил Андрей Козлов.

«Несколько лет назад были подсчеты. На паспортизацию одной скважины выходило порядка 450 тысяч рублей. И это не считая ремонта. Представляете, сколько у нас таких скважин в каждом районе?» - привел цифры Александр Котов.

В обсуждении на Совете Собрания депутаты подняли темы сохранения водозабора из открытых источников, способов очистки, обеспечения безопасности источников воды.

Всего в утвержденной повестке предстоящей 56-й сессии областного Собрания 18 вопросов. Депутатам предстоит заслушать традиционные для начала года отчеты о деятельности УМВД РФ по Псковской области и Счетной палаты региона, рассмотреть предложенные исполнительной властью изменения в бюджет, проекты законов, связанных с молодежной политикой, налоговыми льготами, денежными выплатами на детей в возрасте от трех до семи лет и другие вопросы.

Заседание пройдет в одном зале, приглашенные докладчики смогут присутствовать только при рассмотрении профильных вопросов.

Теги: #псковское областное собрание #Чистая вода #водоснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
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