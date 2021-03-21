ЖКХ

Алексей Севастьянов: Строили-строили, и теперь у нас «уникальная вода»

При проектировании водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» в Пскове постарались учесть опыт выделения железа при нагревании воды. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом сегодня, 25 марта, на очередной сессии регионального парламента сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов во время парламентского часа, посвященного реализации в Псковской области проекта «Чистая вода».

Он напомнил, что строительство водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» планируется начать в 2021 году. Контракт рассчитан на два года. «Планируется начать работу по строительству скважин, станции химводоподготовки и сетей», - пояснил чиновник.

«То есть жители Псковкирпича увидят в 2022 нашу "уникальную воду" с трехвалентным железом или все же проблему решат?» - поинтересовался депутат-единоросс Алексей Севастьянов, проводя аналогии с подземным водозабором в Пскове, вода из которого при нагревании выделяет железо. «Мы столько лет людей мучали, а через два года такую вот воду дадим, и начнутся снова проблемы», - подчеркнул он.

«Вода из подземного источника ведет себя так только при нагреве», - попытался объяснить Сергей Грахов.

«А что на Псковкирпиче не будут нагревать воду? При проектировании этот печальный опыт будет учтен?» - перебил его Алексей Севастьянов.

«Я думаю, что таких же проблем там не возникнет. При проектировании опыт псковского водозабора учитывался», - ответил Сергей Грахов.

«Лечебных свойств в этой желтой воде не обнаружили? Строили-строили, и теперь у нас "уникальная вода"», - спросил Алексей Севастьянов.

«Пока на лечебные свойства псковскую воду не проверяли», - отметил в ответ Сергей Грахов.