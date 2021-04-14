ЖКХ

Более 1000 квартир в Борисовичах в ближайшее время обеспечат газом

«Газпром газораспределение Псков» обеспечило возможность подключения к газу многоквартирных домов в Борисовичах. Специалисты осуществили врезку в действующий газопровод и пуск газа в наружные сети комплексной жилой застройки, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Таким образом, более чем в 1000 квартир нового микрорайона в ближайшее время поступит голубое топливо.

«Мощности сетей, в которые была произведена врезка, достаточно для подключения еще одного жилого квартала, где проектной документацией предусмотрено строительство 28 жилых многоквартирных домов и детского сада», - отметила главный инженер Псковского РЭУ АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Смирнова.