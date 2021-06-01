ЖКХ

В преддверии Троицы «Экопром» стал чаще вывозить мусор с кладбищ

В преддверии православного праздника Троицы региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») - увеличил периодичность вывоза мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Троица - один из самых важных православных праздников. К этому дню люди наводят порядок на могилах близких. В результате такого массового посещения контейнерные баки оказываются переполнены ветками, листвой и прочими не ТКО», - отметили в «Экопроме».

По словам специалиста по работе с клиентами Дениса Алексеева, основная работа запланирована на время после праздника, так как большинство людей приедет убираться на выходных. «Некоторые готовятся заранее, к примеру, вчера мы убирали кладбища в городе Печоры и на сельских погостах Печорского района», - добавил он.



По этим причинам выезд на кладбища, а это более 150 захоронений на территории региона, осуществляется чаще - до 3 раз в неделю. Сотрудники регоператора, в частности, собирают мусор, разбросанный по территории кладбища, и регулярно вывозят его в рамках контракта, заключенного с управлением городского хозяйства администрации Пскова.