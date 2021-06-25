ЖКХ

В Великих Луках устраняют последствия урагана. ФОТО

С 8.00 26 июня в Великих Луках вышли 9 единиц техники для продолжения работы по уборке дорог и тротуаров. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ул. Дьяконова

Очистка полотна ул. 3-й Ударной Армии

Вечером 25 июня над городом Великие Луки пронесся ураган, который сопровождался грозовым дождем. Как сообщает администрация города, были выкорчеваны, повалены и уничтожены сотни деревьев. Упавшими деревьями и ветками были перекрыты тротуары и проезжие части городских транспортных магистралей, повреждены воздушные линии электропередач.

Коммунальные службы города в усиленном, круглосуточном режиме ликвидируют последствия урагана до сих пор. К работе уже подключены управляющие организации, муниципальные предприятия, специализированная техника, волонтеры.

Работает оперативный штаб. Разработан план-график восстановительных работ с учётом первоочередности.

«Мы призываем всех великолучан сегодня выйти на общегородской субботник по ликвидации последствий стихийного бедствия в своих дворах, на территориях учреждений, предприятий. За помощью в организации субботников необходимо обратиться в управляющие компании по месту жительства. Великие Луки — наш общий дом, и никто, кроме нас с вами, порядок в нем не наведет. Надеемся на ваше понимание и активное участие», - говорится в совместном обращении главы города Николая Козловского и исполняющей обязанности главы администрации города Великие Луки Светланы Степановой.