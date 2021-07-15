ЖКХ

Константин Болотин прокомментировал обращение к президенту по поводу качества воды

В плохом качестве горячей воды в новостройках, которое стало предметом обращения псковича к президенту России, в частности, виноват проектировщик дома. Такое заявление сделал руководитель псковского МП «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Давайте разберем этот вопрос подробнее. Программа "Чистая вода" начала свое действие в 2003 году. Она предполагает проведение анализа вод в подземных источниках. Анализ воды, которая поступает в новостройки, показал, что она соответствует всем нормам. Единственная особенность - в ней повышена норма железа, однако строители получили рекомендации по тому, как организовать водоснабжение в этом случае», - пояснил Константин Болотин.

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Руководитель «Горводоканала» отметил, что необходимо «разделять зону ответственности». По его словам, за нагрев воды отвечают «Теплосети» или индивидуальные тепловые пункты. Тот осадок, который образуется на трубах и который директор «Псковжилсервиса» Андрей Тарасов демонстрировал в видеообращении к президенту - результат отсутствия химподготовки воды.

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«Проектировщик жилых домов проводил расчеты, отталкиваясь от анализа холодной воды. Поэтому он не предусмотрел последствия ее нагрева и не заложил оборудование для предварительной ее подготовки», - резюмировал Константин Болотин.