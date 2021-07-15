Константин Болотин прокомментировал обращение к президенту по поводу качества воды

В плохом качестве горячей воды в новостройках, которое стало предметом обращения псковича к президенту России, в частности, виноват проектировщик дома. Такое заявление сделал руководитель псковского МП «Горводоканал» Константин Болотин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Руководитель «Горводоканала» отметил, что необходимо «разделять зону ответственности». По его словам, за нагрев воды отвечают «Теплосети» или индивидуальные тепловые пункты. Тот осадок, который образуется на трубах и который директор «Псковжилсервиса» Андрей Тарасов демонстрировал в видеообращении к президенту - результат отсутствия химподготовки воды.
«Проектировщик жилых домов проводил расчеты, отталкиваясь от анализа холодной воды. Поэтому он не предусмотрел последствия ее нагрева и не заложил оборудование для предварительной ее подготовки», - резюмировал Константин Болотин.