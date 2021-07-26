ЖКХ

Бесплатная догазификация в России может охватить почти 3,8 млн домовладений

Бесплатная догазификация в России может охватить 3,794 млн домовладений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию вице-премьера РФ Александра Новака к встрече с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком.

В презентации сообщается, что на данный момент по всей России поступило уже 97,3 тысячи заявок на догазификацию, из них 10,1 тысячи заявок было отклонено.

В материалах также сообщается, что в РФ действует 2,8 тысячи пунктов сбора заявок на догазификацию.

Андрей Турчак, со своей стороны, заявил, что скидки на оборудование и допуслуги при подключении льготных категорий граждан к газу должны быть фиксированы на всей территории России.

«Для отдельных категорий граждан - ветеранов войны, отдельных категорий пенсионеров, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, - нужно чтобы этот минимально необходимый набор был стандартизирован», - сказал Турчак.

По его словам, «Газпром» уже предлагает минимальный набор оборудования собственного производства по цене около 40-45 тысяч рублей на домовладение: в него входит газовый счетчик, газоанализатор, котел и плита. Кроме того в партии анализируют вопрос фиксации стоимости метра газовой трубы при прокладке по участку - от границы до дома.

«Я считаю, здесь должна быть разработана отдельная программа», - сказал сенатор.

Меры поддержки для льготных категорий граждан в России разнятся от региона к региону. По данным «Единой России», всего 32 субъекта на своем уровне приняли подобные льготы - где-то региональный бюджет предоставляет 50% скидку, где-то она доходит до 100%.

«Важно, чтобы и на федеральном уровне такая фиксация произошла. Чтобы не было разнобоев по стране, чтобы этот минимальный пакет был фиксирован», - сказал Турчак.

Программа социальной газификации предполагает, что газ бесплатно подводится к периметру участка в населенных пунктах. Тем не менее, прокладка трубы внутри участка и другие расходы на подключение программой не регламентируются.