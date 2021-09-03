ЖКХ

С дома в центре Пскова демонтируют часть балконов

Часть балконов демонтируют с многоквартирного дома на Октябрьском проспекте, 15 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора фонда капитального ремонта.

Решение о выполнении работ приняли на основании обследования элементов дома. В рамках капитального ремонта фасада проектом предусмотрен демонтаж 11 балконов. Остальные планируют отремонтировать.

Работы ведет подрядная организация ООО «ОЖФ Стройсоюз». Капитальный ремонт фасада планируют завершить до конца года.

Для безопасности жителей подрядчик устанавливает на балконы, которые подлежат демонтажу, сетку-рабицу. Для информирования собственников на входных группах разместили объявления.

В фонде капремонта также добавили, что на сегодняшний день демонтаж балконов предусмотрен только в многоквартирном доме №15.