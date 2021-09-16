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ЖКХ

Тепленькая пошла

16.09.2021 18:15|ПсковКомментариев: 3

Отопительный сезон в Пскове начинается на две недели раньше привычного срока. Это может стать обычной практикой. Однако эксперт в сфере ЖКХ опасается повышения тарифа. А директор управляющей компании объяснил, почему батареи станут слишком горячими, и придется топить улицу. Руководитель теплосетей рассказал, как устроен запуск котла с точки зрения экономики и о каких убытках идет речь, если каждый потребитель получает квитанцию.

 

Недотопы и перетопы

Никогда такого не было, и вот опять – псковичи мерзнут перед началом отопительного сезона. На этой неделе вожделенное тепло пошло в детские садики, школы, больницы. Удивительно, но уже и в отдельные многоквартирные дома, о чем сообщают в соцсетях их жители.

«А у меня на Текстильной тепленькие батареи, ура-ура!» - в фейсбучном сообществе «Контроль. Псков» написала пользовательница Ольга Горячева. Секрет получения коммунальных благ оказался прост, во дворе ее дома стоит детский сад, очевидно, одно без другого подключить оказалось невозможно.

Для остальных тоже хорошие новости. И.п. главы администрации Пскова Борис Ёлкин подписал постановление о начале подачи тепла в жилой фонд с 17 сентября, то есть уже завтра - вместо привычного 1 октября. Сделано это «в ручном режиме», норматив (пять дней среднесуточная температура не выше +8 градусов) пока не достигнут. Соотнести его с реальной жизнью решили в Госдуме. Оттуда в правительство поступило письмо с предложением норматив поменять в пользу замерзающих россиян, и включать отопление, когда температура три дня держится на отметке в +10 градусов.

«Что влечет за собой эта инициатива? – рассуждает Алексей Кириллов, председатель Общественного совета при областном комитете по ЖКХ. – Сначала для ресурсника увеличение затрат, раньше тепллосети начнут топить – больше потратят денег. Естественно, они побегут в тарифный комитет доказывать, что у них выросли расходы, значит, тариф нужно увеличивать. Вырастет стоимость тепловой энергии».

Директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов говорит о том, что изменение норматива позволит соблюдать Жилищный кодекс, где записано: «Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан».

«Мы за, - заявляет он. - Давно говорю, что мало запустить тепло только в систему социального обслуживания. Эффекта никакого не будет, какая разница, если в школе тепло, а дети мерзнут в квартирах».

Несколько домов под управлением этой УК имеют собственные котельные, где происходит подогрев воды с помощью газовых горелок. Туда тепло уже пришло. Остальным, даже с собственным индивидуальным тепловым пунктом, необходимо дождаться пара от теплосетей.

В ходу два способа оплаты тепла: по нормативу равными долями все 12 месяцев и по счетчику. Нет сомнений в том, что как только батареи станут горячими, начнется новая волна жалоб в соцсетях от тех, кто платит только в сезон. Мол, батареи слишком горячие, открываем форточки и топим улицу за свой счет. Андрей Тарасов поясняет, что все дело в отсутствии автоматики в ряде домов. Он считает, что она должна была появиться раньше счетчиков.

«Современные дома автоматикой оборудованы. Запускаем тепло, и она отбирает от теплосетей ту температуру, которая необходима для поддержания в квартирах 21-22 градусов тепла. Большая проблема – дома без автоматики. Из-за этого происходят перетопы. Человек должен платить только за то тепло, которое ему необходимо, - уверен Андрей Тарасов. - А теплоузел не рассчитан на регулировку».

Серийное производство тепла

Прямо сейчас на «Псковской Ленте Новостей» проходит опрос «Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?» Подавляющее большинство (66,67%) считают, «давно пора, это позволит комфортно встретить холодную осень». Принять участие и посмотреть, как распределились другие голоса, можно на странице опроса.

Нормативные акты не запрещают начинать отопительный сезон раньше падения столбика термометра. Почему же тогда этого не происходит, а жалобы каждый год одни и те же?

«С точки зрения экономики это ненормально, - выразил свою позицию директор муниципального предприятия «теплосети» Игорь Максимов». – Нам-то кочегарам что? Но такая вещь как организация теплоснабжения эффективна по затратам на производство тепла, когда на улице холодно».

Он сравнивает подачу тепла в холодное время с серийным производством на конвейере. И поясняет, как устроена работа котельной. Необходимо запустить огромный котел. Даже если он будет топиться на 10%, насосы и прочее вспомогательное оборудование будут работать с полной отдачей. Плюс работа персонала.

«Задвижки же не понимают, что на улице тепло. Постоянные затраты остаются прежними, только денег у потребителя я возьму меньше. Это прямой убыток, - констатирует Игорь Максимов. - Если бы государство говорило: "Включайте, мы ваши убытки возместим ". Но никто такого не предложил. Вопрос философско-экономический. У нас экономика устроена, как в Зазеркалье. Одна официальная: можно поплакать со всеми вместе, ай-яй-яй, холодно. А другая реальная».

Он приводит данные, согласно которым четыре сотни жилых домов в Пскове оборудованы счетчиками на тепло, но они не работают, испортились, или вышли сроки поверки.

«Люди сообразили, что при нынешних тарифах на горячую воду выгоднее платить по нормативу, нежели по счетчику», - кажется, Игорь Максимов невольно раскрыл лайфхак по снижению платежей за услуги ЖКХ.

Правда, если на федеральном уровне будут приняты новые сроки подачи тепла, воспользоваться им уже вряд ли получится. Скорее всего, прав Алексей Кириллов прогнозирующий увеличение тарифа. И вот тут задумаешься: может, все-таки не так мы и замерзли?

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова и Владимира Забияко

Теги: #ЖКХ #отопительный сезон
Источник: Псковская Лента Новостей
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Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?
В опросе приняло участие 279 человек
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