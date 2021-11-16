ЖКХ

Восстановлено водоснабжение на дальнем Завеличье

Водоснабжение на дальнем Завеличье восстановлено после врезки новой линии водопровода. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в Instagram.

«Работы по врезке новой линии водопровода на Завеличье, на перекрестке улиц Рокоссовского и Байкова, завершены. Подрядчик выполнил поставленную задачу и, как мы и планировали, закончил работы раньше намеченного срока. Стоит отметить, что во многих близлежащих жилых домах подача воды сохранялась и во время производства работ. Сейчас водоснабжение восстановлено в полном объеме», - отметил он.

В случае отсутствия воды Борис Елкин рекомендовал обращаться в управляющую компанию. «Возможно, требуется помощь сантехников», - добавил он.

Напомним, в связи с работами по установке узла и врезке новой водопроводной трубы в существующую магистраль на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского водоснабжение на этом участке трубопровода отключили вчера, 17 ноября, в 22.00. Как и планировалось, подрядчик завершил работы в течение ночи.