ЖКХ

Сергей Грахов: Псковская область довольно спокойно вошла в новый отопительный сезон

Псковская область довольно спокойно вошла в новый отопительный сезон, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 ноября.

«Отопительный сезон — сложная работа, которая проводится ежегодно. Хотя каждый раз сложности, с которыми мы сталкиваемся, они, в целом, одинаковые, но в то же время и разные. Приходится в каждую проблему погружаться. Хочу отметить, что который год наш регион достаточно неплохо входит в отопительный сезон», - сказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Он отметил, что сейчас отопительный сезон начат во всех муниципалитетах Псковской области. Отопление подается во все дома, заверил руководитель профильного комитета.

По его словам, в прошлом году регион принял методические рекомендации по установлению «механизма протапливания», и подачу тепла стали осуществлять, не дожидаясь определенных среднесуточных температур.

«Дали больше свободы муниципалитетам при принятии таких решений. Мы и вышли из отопительного сезона хорошо, было намного меньше жалоб, чем в предыдущие годы», - подчеркнул Сергей Грахов.