Сергей Грахов: Псковская область довольно спокойно вошла в новый отопительный сезон

Псковская область довольно спокойно вошла в новый отопительный сезон, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 ноября.
Он отметил, что сейчас отопительный сезон начат во всех муниципалитетах Псковской области. Отопление подается во все дома, заверил руководитель профильного комитета.
По его словам, в прошлом году регион принял методические рекомендации по установлению «механизма протапливания», и подачу тепла стали осуществлять, не дожидаясь определенных среднесуточных температур.
«Дали больше свободы муниципалитетам при принятии таких решений. Мы и вышли из отопительного сезона хорошо, было намного меньше жалоб, чем в предыдущие годы», - подчеркнул Сергей Грахов.