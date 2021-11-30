ЖКХ

Псковичам рекомендуют жаловаться в управляющие компании на плохую уборку снега

Глава администрации Пскова Борис Елкин рекомендовал горожанам обращаться в управляющие компании с жалобами на уборку снега. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте администрации города.

Сити-менеджер отметил, что администрация лично разослала в управляющие компании предупреждения, касающиеся своевременной уборки снега. Он добавил, что обращений по поводу дворов очень много: «С утра люди вышли, а снега по колено».

Борис Елкин напомнил, что граждане платят за это деньги, поэтому претензионную работу нужно вести именно с управляющими компаниями, если те некачественно выполняют свою работу.

Напомним, глава администрации города во время утреннего объезда лично проконтролировал уборку снега с проезжей части и тротуаров.