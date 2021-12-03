ЖКХ

Псковский губернатор заявил о необходимости строить новые очистные сооружения

Перспективы развития коммунальной инфраструктуры обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Она прошла в Москве, в пятницу, 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.

Особое внимание участники встречи уделили выполнению мероприятий проекта «Чистая вода», а также модернизации инженерных сетей.

Михаил Ведерников сообщил, что в текущем году по проекту «Чистая вода» продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях в Великих Луках, начато строительство очистных сооружений водопровода в Порхове и водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» в Пскове. Кассовое исполнение по указанным объектам составит 100%. В следующем году работы будут продолжены.

Кроме того, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) регион получил по линии Минстроя 100 млн рублей на строительство инженерной инфраструктуры для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи Псковского района и строящегося микрорайона «Борисовичи». До конца года строительно-монтажные работы будут завершены.

Михаил Ведерников также озвучил министру ряд предложений в части развития коммунальной инфраструктуры. Так, например, одна из инициатив касалась возможностей разработки нового федерального проекта по оздоровлению Балтийского бассейнового округа, который позволит с господдержкой провести модернизацию системы очистных сооружений канализации не только Псковской области, но и целого ряда субъектов СЗФО.

«Для Псковской области этот вопрос стоит довольно остро. Региону требуется как реконструкция имеющихся, так и строительство новых очистных сооружений», — подчеркнул глава региона.

На территории региона ведется работа по формированию комфортной городской среды. В 2021 году по федеральному проекту запланирована реализация 64-х, из них на 62 территориях работы уже завершены.

Михаил Ведерников и Ирек Файзуллин также обсудили ход строительства социально значимых учреждений в регионе, реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».