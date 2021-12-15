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Начинается видеотрансляция круглого стола по вопросам реализации региональной программы капремонта

16.12.2021 14:07|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного вопросам реализации региональной программы капитального ремонта в Псковской области. Встреча в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей проходит по инициативе Псковского областного Собрания.

В начале декабря Парламентская Ассоциация Северо-Запада России от лица 11 субъектов РФ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить региональные программы капремонта общедомового имущества в нацпроект «Жилье и городская среда» и предусмотреть выделение федеральных средств на условиях софинансирования. С соответствующим предложением изначально выступил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. Оно было одобрено на ноябрьской сессии регионального парламента и направлено на дальнейшее рассмотрение в ПАСЗР.

Региональная система капремонта многоквартирных домов стартовала по всей стране в 2014 году. Основным источником ее финансирования стали взносы собственников помещений, однако их размер значительно ниже, чем экономически обоснованный расчетный размер платежа. Как следствие, региональные программы капремонта недофинансируются, не выполняются сроки реализации краткосрочных планов по ремонту жилфонда, а люди справедливо задают вопрос, почему их дома в план включены, но не ремонтируются.

Данная проблема актуальна для подавляющего большинства регионов России и носит системный характер – повышать размер взносов нельзя из-за невысокой платежеспособности населения, а собранных денег не хватает на то, чтобы в заявленные сроки привести весь жилищный фонд в порядок. Выходом из сложившейся ситуации, по мнению спикера Псковского областного Собрания, могло бы стать включение региональных программ капремонта в нацпроект с целью обеспечения их софинансирования за счет средств федерального бюджета.

Как реализуется программа капремонта в Псковской области? С какими трудностями приходится сталкиваться? Какова собираемость платежей с населения на капремонт общедомового имущества? Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола:

  • Братчиков Александр Николаевич – заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике;

  • Севастьянов Алексей Анатольевич – председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению;

  • Грахов Сергей Сергеевич  – председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области;

  • Шарлаев Сергей Борисович – генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области;

  • Ляугминас Антон Вацлавович – заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова.

Теги: #ЖКХ #общественный пресс-центр ПЛН #псковское областное собрание #фонд капремонта #круглый стол
Источник: Псковская Лента Новостей
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